Врач назвал психические болезни, которые обостряются весной

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Психотерапевт Владимир Снигур рассказал о ментальных расстройствах, которые обостряются с приходом весны. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Он пояснил, что основным фактором обострения психических заболеваний весной становится несоответствие внутреннего состояния человека внешним факторам.
"То есть на фоне буйно цветущей природы, солнца и тепла его внутренний мир кажется намного мрачнее. Кроме того, пусковым механизмом могут стать стрессовые ситуации, которых сейчас хватает. В целом весной происходит дестабилизация личностных расстройств, депрессивных и биполярных", – сказал Снигур.
Кроме того, такие условия способствуют обострению шизофрении и различных психотических состояний, а также могут вызвать резкие перепады настроения, отсутствие аппетита и повышенную тревожность. При первом появлении данных признаков Снигур рекомендует немедленно обратиться к врачу, который выпишет необходимые рецептурные лекарства.
"Тем, кто не имеет серьезных диагнозов, достаточно принять легкие успокоительные средства на растительной основе. Если же у вас нарушается сон, пропадает аппетит, эмоциональное состояние нестабильное, то без рецептурных средств не обойтись", – отметил специалист.
Он пояснил, что речь идет об антидепрессантах и антитревожных препаратах, которые следует принимать под строгим контролем врача. Также он назвал категории людей, которые входят в группу риска, – люди с непростым финансовым положением, многодетные семьи, люди с тяжелыми диагнозами, пожилые граждане и подростки.
Также, по его словам, коронавирус в том числе может стать катализатором тревожных и психических расстройств.
Ранее семейный психолог Ольга Латынцева рассказала, как снизить тревожность в условиях информационного шума. По ее словам, на данный момент лучше всего ограничить количество источников информации. Также важно создать комфорт вокруг себя: носить мягкую теплую обувь или одежду, пить успокаивающий чай. Нелишними будут и медитативные практики.
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