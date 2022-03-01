Эндокринолог рассказала, как справиться со стрессом

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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как справиться со стрессом, который связан с проводимой специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, в первую очередь нужно полностью погрузиться в какое-нибудь дело. Также можно помогать близким. Павлова подчеркнула, что не стоит брать на себя ответственность за судьбы мира.

"Хоть это и кажется неуместным, но попробуйте занять тело движением. Во время прогулки или тренировки слушайте музыку, а не выпуски новостей", – подчеркнула эндокринолог.

При возникновении сильных эмоций Павлова посоветовала пить воду большими глотками, чтобы прервать сигнал адренокортикотропного гормона.

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