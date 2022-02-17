Психолог перечислила неочевидные причины для проявления доброты

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17 февраля в мире отмечается День спонтанного проявления доброты. Искренность и душевность и так ценятся людьми, однако у добрых поступков есть и неочевидные преимущества. О них рассказала специалист Московской службы психологической помощи Надежда Карпова.
Первое, на что обратила внимание психолог, – доброта позволяет почувствовать вкус жизни. По ее словам, хорошие поступки необходимы для коммуникации и признания человека социумом, поэтому ребенка следует приучать к ним с ранних лет.
"Как это можно воплотить в реальности? Например, вместе со взрослыми поддержать пожилую одинокую соседку или навестить заболевшего родственника. <...> Позвольте детям ощутить чувство радости от доброго дела", – объяснила Карпова.
Правильные с точки зрения морали поступки воспитывают в детях хорошие качества, отметила специалист. Так, ребенок не научится быть честным, если его родители сами не будут таковыми. Чтобы юный член общества в будущем демонстрировал высокие моральные качества, взрослые должны подавать ему хороший пример.
Доброта, считает Карпова, позволяет людям обрести себя. Она отметила, что часто люди, пережившие в детстве психологическую травму, воспринимают это качество как слабость, выстраивают различные барьеры и не принимают ее проявления от других.
"Несвойственные проявления доброты по отношению к таким людям могут вызвать как физиологические, так и психологические проблемы: повышение артериального давления, чувство страха, тревоги, неприятные ощущения в сердце, раздражительность или плаксивость", – отметила психолог.
По ее словам, такие люди нуждаются в решении своей психологической проблемы, проживании травматического опыта. Для этого можно попробовать помогать другим. Это позволит установить доверительные отношения с окружающим миром, зародит внутри человека добрые чувства и принесет моральное удовлетворение.
"Добрые слова и отношения очень важны в жизни людей, каждому из нас важно понимать, что он любим, нужен, что его принимают, о нем заботятся. Это дает уверенность в себе и завтрашнем дне, помогает двигаться вперед, чувствовать защищенность", – подытожила Карпова.
Она отметила, что люди, которые испытывают трудности в принятии добрых поступков со стороны других людей или озлоблены на окружающих, могут обратиться за консультацией к специалисту Московской службы психологической помощи. Кроме того, для таких людей проводятся специальные вебинары, на которых они могут попытаться самостоятельно разобраться со своими чувствами.
Ранее гештальт-терапевт Дарья Петровская рассказала, как избежать низкой самооценки. По ее словам, все начинается из детства, поэтому важно, чтобы взрослые постоянно объясняли малышу, что они оценивают его поступок, а не личность.
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