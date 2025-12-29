Ребенок погиб на горнолыжном курорте в Японии из-за неисправности подъемника

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Ребенок погиб на горнолыжном курорте Асаригава Онсэн в японском городе Отару, который расположен на японском острове Хоккайдо. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на The Guardian.

Во время семейного отдыха 5-летнего мальчика зажало в механизме движущегося подъемника. При этом предохранитель, который должен был автоматически остановить систему, не сработал.

Ребенка вытащили из механизма через 40 минут после того, как его мать экстренно остановила подъемник. Тогда пострадавший находился без сознания. Мальчика доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его.

Администрация горнолыжного курорта рассказала, что система безопасности уже срабатывала в день происшествия. При этом посетители также жаловались на проблемы при использовании подъемника.

Кроме того, выяснилось, что дорожка длиной 30 метров была установлена 6 лет назад. Конструкция не имела поручней.

Ранее турист насмерть разбился во время спуска на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области. По версии следствия, 37-летний житель Барнаула выехал за пределы трассы и упал на каменистый участок.

Очевидцы вызвали спасателей, однако лыжник скончался во время оказания помощи. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

