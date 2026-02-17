Форма поиска по сайту

17 февраля, 16:56

Происшествия

Бультерьер искусал семилетнюю девочку в Британии

Фото: 123RF.com/farmer

Стаффордширский бультерьер вырвался на улицу и покусал семилетнюю девочку в Британии, сообщил журнал People.

По данным СМИ, инцидент произошел 29 мая 2025 года. Уточняется, что британец Ли Джонстон должен был присмотреть за питомцем своего сына – псом по кличке Менас. Когда мужчина отошел в душ, собака вырвалась из дома и напала на девочку, которая играла на улице с подругой.

На помощь ребенку прибежали соседи – они кидали в пса кирпичи и кричали. Также к пострадавшей бросилась 22-летняя медсестра Элли Вудс, оказавшаяся рядом. В итоге собаку удалось оттащить и запереть до приезда полиции.

Девочку с тяжелыми травмами икр, бедер, ступней и рук госпитализировали. Ребенку сделали две операции. Медсестра также попала в медицинское учреждение с укусами.

Джонстон объяснил, что решил присмотреть за собакой из-за любезности к своему сыну, но провел в душе много времени из-за "расстройства желудка". Он подтвердил, что оставил заднюю дверь дома открытой, чтобы Менас мог попасть в сад за домом, который был огорожен забором и воротами.

Мужчина предположил, что собака могла сбежать из-за того, что ветер повредил ворота или ограждение. Кроме того, партнерша его сына якобы не хотела, чтобы Менас продолжал жить у них дома, так как она опасалась за жизнь их детей.

Также после инцидента на участке Джонстона нашли наркотики. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 27 месяцам тюрьмы.

Ранее в Краснодарском крае возбудили уголовное дело о халатности после нападения бездомных собак в Усть-Лабинске. В результате нападения бродячих собак на подростков последним понадобилась помощь врачей. Ход расследования дела поставлен на контроль в краевом следственном управлении.

