Дело возбуждено после нападения бездомных собак на подростков в Краснодарском крае

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Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения бездомных собак в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального СУ СК России.

Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что 22 марта 2025 года в Усть-Лабинске на троих гулявших по улице подростков напали бродячие собаки. В результате пострадавшим понадобилась помощь врачей.

По данным ведомства, следователь проводит необходимые действия для установления всех обстоятельств инцидента. Ход расследования дела поставлен на контроль в краевом следственном управлении.

Ранее в пермском Красновишерске на пенсионерку напала стая собак. Журналисты указывали, что женщину доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Спустя время она скончалась. Глава Красновишерского округа Анна Мельчарик выразила соболезнования родным и близким погибшей.