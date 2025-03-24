24 марта, 11:50Происшествия
Дело возбуждено после нападения бездомных собак на подростков в Краснодарском крае
Фото: 123RF/planetasport
Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения бездомных собак в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального СУ СК России.
Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что 22 марта 2025 года в Усть-Лабинске на троих гулявших по улице подростков напали бродячие собаки. В результате пострадавшим понадобилась помощь врачей.
По данным ведомства, следователь проводит необходимые действия для установления всех обстоятельств инцидента. Ход расследования дела поставлен на контроль в краевом следственном управлении.
Ранее в пермском Красновишерске на пенсионерку напала стая собак. Журналисты указывали, что женщину доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Спустя время она скончалась. Глава Красновишерского округа Анна Мельчарик выразила соболезнования родным и близким погибшей.
В Госдуме разрабатывают реестр владельцев опасных собак