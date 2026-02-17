Латвийский хоккеист Ирбе заявил, что может вернуть выигранные со сборной СССР медали

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, латвийский хоккеист Артур Ирбе заявил, что может вернуть золотые медали, которые он выиграл в составе сборной Советского Союза. Об этом сообщает газета Iltalehti.

"Я передам медали, если вспомню, где они. Я не храню их с гордостью. Такое было время. У меня не было выбора играть где-то еще, и я не знал ничего лучше", – заявил спортсмен.

К такому шагу Ирбе ранее призвал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. По его мнению, латвийский хоккеист должен сделать это из-за призывов не пускать Россию на международные соревнования.

В частности, Ирбе, который в настоящий период тренирует вратарей в сборной Латвии, выступал против допуска российских хоккеистов на Олимпийские игры 2026 года. Он говорил, что не поедет на ОИ в случае, если российская команда будет участвовать в турнире. По его мнению, России "необходимо пройти долгий путь", прежде чем возвращаться на международные турниры.

