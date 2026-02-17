Адвокат Ярмуш: добровольно подаренные вещи вернуть через суд невозможно

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Требовать вернуть подарки, цветы, деньги или другое имущество, которые человек передал добровольно и без обязательств, невозможно. Об этом Москве 24 рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Она напомнила о статье об обязанности возврата неосновательного обогащения, которая содержится в Гражданском кодексе РФ. При этом она не действует, если передача была добровольной и по желанию.

В телеграм-каналах ранее появилась информация о том, что москвич решил вернуть деньги за цветы, подаренные девушке, через суд после того, как ухаживал за ней почти год, однако получил отказ.

Утверждалось, что молодые люди общались онлайн и ни разу не встречались. В какой-то момент девушка прекратила общение, а мужчина потребовал компенсацию за букеты, предъявив в суде поддельный договор, в котором утверждалось, что они были "поставкой". В результате банковские счета девушки арестовали.

"Что касается случая с фальсификатом договора поставки – соглашение считается заключенным только после подписания обеими сторонами. Девушка вправе утверждать, что контракт недействителен, если подпись отсутствует", – пояснила Ярмуш.

Чтобы сделка состоялась, по словам эксперта, мужчина должен был зарегистрировать собственную фирму, оформить заказ от имени девушки, согласовать цену и выставить платежные реквизиты. Адвокат подчеркнула, что суд отклонит его иск. Более того, предъявление поддельного договора инстанция может расценить как мошенничество.

При этом девушка, обратившись в полицию, также, вероятно, не сможет добиться возбуждения дела, поскольку это является классическим гражданско-правовым спором, где отсутствует состав преступления, указала Ярмуш. Однако она может потребовать компенсацию морального вреда встречным иском.

"Вообще, если человек хочет иметь возможность в дальнейшем вернуть подарок, ему нужно изначально оформлять отношения иначе: например, давать деньги в долг с распиской, но в романтических отношениях это вряд ли возможно – кто согласится принять в дар на машину, за которую потом придется расплачиваться?" – сказала адвокат.

Она добавила, что доказательством безвозмездности подарка могут стать переписки.

Ранее юрист Алла Георгиева сообщила, что технику, подаренную и не понравившуюся адресату, получится вернуть обратно в магазин только в том случае, если она приобреталась онлайн.

По ее словам, практически вся бытовая техника находится в утвержденном правительством России перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену. Исключение составляет случай, когда продавец не предоставил достоверную информацию о технике.

