Россияне рассказали, что делают с подарками от бывших партнеров

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Большинство россиян после расставания пользуются подарками от бывших партнеров. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование от сервиса Mamba и ювелирного бренда SOKOLOV.

Согласно данным исследования, в топ-5 подарков для мужчин входят аксессуары (сумки, платки, шарфы или зонты), парфюмерия или косметика, гаджеты, наручные часы и ювелирные украшения.

При этом женщинам чаще всего дарят ювелирные украшения, гаджеты, парфюмерию, часы, автомобили и недвижимость.

По данным опроса, 25% девушек сталкивались с просьбой вернуть подарок, тогда как только 17% мужчин сообщили об аналогичной просьбе. Половина опрошенных вернули подарки, почти четверть не стали выполнять подобную просьбу, а каждый пятый вернул деньгами, уточнили эксперты.

Они также отметили, что девушки получали от своих бывших парней подарки стоимостью до 100 тысяч рублей. А каждая десятая – за более чем 500 тысяч рублей.

"При этом 31% мужчин чувствуют себя неловко, получая дорогие подарки в своих нынешних отношениях. В то время как 28% считают, что щедрые жесты свидетельствуют о ценности отношений", – добавили эксперты.

Ранее стало известно, что 29% опрошенных россиян в этом году планируют потратить больше 50 тысяч рублей на новогодние подарки. В 2022 году число таких людей составляло 18%. При этом каждый пятый житель РФ может потратить на сюрпризы от 50 до 70 тысяч рублей.

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