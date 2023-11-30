Психолог рассказала, как выбрать лучший новогодний подарок для партнера

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При выборе новогоднего подарка для своего партнера лучше всего руководствоваться именно его желаниями, посоветовала психотерапевт Наталья Наумова. Об этом сообщает News.ru.

При этом эксперт подчеркнула, что, если человек не любит сюрпризов, подарок можно выбрать вместе с ним.

"Выбор может быть гигантский, важно присмотреться к человеку. Женщины обычно любят духи, но нужно знать какие, кремы. Различные аксессуары: перчатки, шарфики, средства для ухода, техника, фены", – перечислила она.

Что касается мужчин, Наумова отметила, что им можно дарить бритвы, триммеры, смартфоны.

При выборе подарка для девушки можно узнать о ее предпочтениях у подруг или мамы, подсказала психолог.

"Если это кольцо, то померить палец в игровой форме. Важно, чтобы было финансово комфортно", – добавила она.

При этом главное, чтобы подарок был от сердца, резюмировала Наумова.

Ранее финансовый эксперт Ольга Лебединская сообщила, что в России выросли в цене сладкие новогодние подарки. По ее мнению, причинами являются рост стоимости сырья и логистических издержек, курс валют и повышение ставок по кредитам.

Так, больше всего в цене прибавил шоколад (+16%). Конфеты подорожали в цене на 6–8%, карамель – на 3–4%. Собрать сладкий подарок в 2023 году для ребенка можно будет примерно за 1,6 тысячи рублей, уточнила эксперт.

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