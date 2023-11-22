Названа средняя стоимость живой новогодней ели

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В этом году цены на живые новогодние ели вырастут по отношению к прошлому году на 5–7%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Рослесинфорг.

В среднем полутораметровую ель можно будет купить за 1,5 тысячи рублей.

По данным издания, к нынешнему Новому году в российских лесах подготовят 57–60 тысяч елей, сосен и пихт, что на 5% больше, чем годом ранее. Это только деревья, которые растут на землях лесного фонда. Помимо них, в продажу поступят елки из частных питомников. Это говорит о том, что продажи живых деревьев в разы выше.

Стоимость искусственных елей вырастет на 21%. Средняя розничная цена на такое дерево составит 4 489 рублей. Практически треть заготовленных новогодних елей поставляют Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области и Красноярский край.

На новогодние базары попадают деревья и из соседних регионов. В центральной полосе России это в основном Костромская, Ярославская и Смоленская области. Активная заготовка деревьев продолжается с ноября до конца декабря.

Ранее Рослесинфорг опубликовал спутниковый снимок ели из подмосковного Фрянова, высота которой составляет 25 метров. Она станет главной новогодней елкой в этом году.

Возраст дерева – 84 года, диаметр ствола – 60 сантиметров. Данная ель будет украшением Красной площади в декабре.

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