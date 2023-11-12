В России зафиксировали рост цен на сладкие новогодние подарки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России выросли в цене сладкие новогодние подарки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на финансового эксперта Ольгу Лебединскую.

"Причины подорожания – рост стоимости сырья и логистических издержек, курс валют, повышение ставок по кредитам", – пояснила она.

Больше всего в цене прибавил шоколад (+16%). Конфеты подорожали в цене на 6–8%, карамель – на 3–4%.

Собрать сладкий подарок в 2023 году для ребенка можно будет примерно за 1,6 тысячи рублей. При этом в прошлом году подарок весом 800 граммов продавался по цене в 1,3 тысячи рублей.

О повышении цен на продукцию уже сообщила компания "Объединенные кондитеры", в составе которой функционируют РотФронт", "Красный Октябрь", "Бабаевский", "Аленка" и "Коровка".

Ранее стало известно, что в России в 2023 году сохранился тренд на проведение новогодних корпоративов в офисах. Преимуществами данного формата, в частности, являются экономия на аренде помещения и встречи сотрудников после долгого отсутствия в офисе после пандемии коронавируса.



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