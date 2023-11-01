Организаторы рассказали о главных трендах новогодних корпоративов в 2023 году

В 2023 году сохранился тренд на проведение корпоративов в офисе. Компании заказывают на работу кейтеринг и развлечения, тем самым экономя на аренде площадки. Кроме того, фирмы отказываются от традиционных застолий в пользу полезных игр и тренингов. Разбираемся, как в этом году бизнес отметит Новый год.
Удаленка диктует
В Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) уже сейчас отмечают повышенный спрос на услуги ивент-агентств и площадки для торжества.
При этом сохраняется прошлогодний тренд – для проведения корпоратива компании часто выбирают свой же офис и просто заказывают туда еду и развлечения. Причина такой тенденции – экономия бюджета и удаленный режим работы (многие сотрудники соскучились по офису и коллегам), подчеркнул Грушевский.
Кроме того, в этом году компании отказываются от обычных застолий в пользу командообразующих мероприятий, бизнес-игр. Есть также большой интерес к гибридному формату торжества, чтобы к нему могли подключиться работающие удаленно сотрудники, рассказала Москве 24 директор по развитию агентства Avantage Event Project Мария Орлова.
Например, один из возможных форматов – музыкальная викторина, когда исполнители играют очно на площадке мероприятия, а все участники делятся на команды. В каждый группе есть онлайн- и офлайн-сотрудники, которые общаются между собой по видеосвязи. Команды вместе угадывают мелодию, зарабатывают баллы, знакомятся между собой, объяснила Орлова.
Другой тренд, не связанный с офисом, – бронирование необычных площадок, рассказала Москве 24 владелица агентства по организации семейных и бизнес-мероприятий SOUL by Mironova Карина Миронова.
"Это могут быть квесты, спа-зоны, мастер-классы, театры, прогулка на катере или теплоходе, урок катания на сноуборде на искусственном покрытии. Фантазия ограничена лишь ценностями и спецификой компаний. Очень большой спрос на персонализированные мероприятия, где через всю концепцию проходит основной девиз организации", – добавила она.
Спрос и цены
Владельцы ивент-агентств подтвердили высокий спрос на корпоративы уже сейчас. "В Москве почти не осталось свободных площадок на декабрь, сложно найти места даже на понедельник или вторник", – заявила Мария Орлова.
В свою очередь, Карина Миронова считает, что причина такого высокого спроса в этом году – отсутствие пандемии и более стабильная обстановка для бизнеса.
Однако корпоратив всегда был недешевым удовольствием для бюджета компании, а в этом году цены на торжество вырастут примерно на 10–15%, уверены эксперты отрасли.
"Подорожали продукты, кейтеринг, аренда помещения, работа музыкантов, артистов, ведущих, диджея", – объяснила Орлова.
По ее словам, 100 тысяч рублей – минимальная цена за корпоратив в этом году без учета аренды площадки. За эту стоимость небольшая компания может провести торжество в офисе, заказать еду и организовать для сотрудников небольшие подарки или развлечение.
В свою очередь, владелец компании "Корпоративные игры" Роман Горбань уточнил, что в этом году руководству организаций стоит ориентироваться на сумму 5–7,5 тысячи рублей на человека с учетом выездного корпоратива. В эти деньги входят стоимость площадки (1,5 тысячи рублей), питание (в среднем 3,5 тысячи) и развлечения (2,5–3 тысячи рублей), заключил он.
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