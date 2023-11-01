Организаторы рассказали о главных трендах новогодних корпоративов в 2023 году

В 2023 году сохранился тренд на проведение корпоративов в офисе. Компании заказывают на работу кейтеринг и развлечения, тем самым экономя на аренде площадки. Кроме того, фирмы отказываются от традиционных застолий в пользу полезных игр и тренингов. Разбираемся, как в этом году бизнес отметит Новый год.



Удаленка диктует

В Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) уже сейчас отмечают повышенный спрос на услуги ивент-агентств и площадки для торжества.



Станислав Грушевский пресс-секретарь НАОМ На данный момент забронированы многие рестораны в Москве, а у ивент-агентств начинается горячий сезон. Некоторые уже отказываются от новых проектов в предновогодние недели – нет дополнительных ресурсов на их реализацию, все заняты.

При этом сохраняется прошлогодний тренд – для проведения корпоратива компании часто выбирают свой же офис и просто заказывают туда еду и развлечения. Причина такой тенденции – экономия бюджета и удаленный режим работы (многие сотрудники соскучились по офису и коллегам), подчеркнул Грушевский.

Кроме того, в этом году компании отказываются от обычных застолий в пользу командообразующих мероприятий, бизнес-игр. Есть также большой интерес к гибридному формату торжества, чтобы к нему могли подключиться работающие удаленно сотрудники, рассказала Москве 24 директор по развитию агентства Avantage Event Project Мария Орлова.



Мария Орлова директор по развитию агентства по организации праздников Этот тренд во многом обусловлен удаленкой. И в прошлом, и в этом году мы проводим торжества, во время которых часть сотрудников офлайн, еще часть – онлайн. Однако это не значит, что дистанционные специалисты сидят по ту сторону экрана и просто смотрят трансляцию корпоратива.

Например, один из возможных форматов – музыкальная викторина, когда исполнители играют очно на площадке мероприятия, а все участники делятся на команды. В каждый группе есть онлайн- и офлайн-сотрудники, которые общаются между собой по видеосвязи. Команды вместе угадывают мелодию, зарабатывают баллы, знакомятся между собой, объяснила Орлова.

Другой тренд, не связанный с офисом, – бронирование необычных площадок, рассказала Москве 24 владелица агентства по организации семейных и бизнес-мероприятий SOUL by Mironova Карина Миронова.

"Это могут быть квесты, спа-зоны, мастер-классы, театры, прогулка на катере или теплоходе, урок катания на сноуборде на искусственном покрытии. Фантазия ограничена лишь ценностями и спецификой компаний. Очень большой спрос на персонализированные мероприятия, где через всю концепцию проходит основной девиз организации", – добавила она.



Спрос и цены

Владельцы ивент-агентств подтвердили высокий спрос на корпоративы уже сейчас. "В Москве почти не осталось свободных площадок на декабрь, сложно найти места даже на понедельник или вторник", – заявила Мария Орлова.

В свою очередь, Карина Миронова считает, что причина такого высокого спроса в этом году – отсутствие пандемии и более стабильная обстановка для бизнеса.





Карина Миронова собственница агентства по организации семейных и бизнес-мероприятий В предыдущие годы предприниматели еще не успели оправиться от потерь, которые понесли в пандемию, плюс сильно сказывалась мировая экономическая и политическая ситуации. Но люди соскучились по празднику в своей жизни, поэтому спрос с начала 2023 года только набирает обороты.

Однако корпоратив всегда был недешевым удовольствием для бюджета компании, а в этом году цены на торжество вырастут примерно на 10–15%, уверены эксперты отрасли.

"Подорожали продукты, кейтеринг, аренда помещения, работа музыкантов, артистов, ведущих, диджея", – объяснила Орлова.

По ее словам, 100 тысяч рублей – минимальная цена за корпоратив в этом году без учета аренды площадки. За эту стоимость небольшая компания может провести торжество в офисе, заказать еду и организовать для сотрудников небольшие подарки или развлечение.

В свою очередь, владелец компании "Корпоративные игры" Роман Горбань уточнил, что в этом году руководству организаций стоит ориентироваться на сумму 5–7,5 тысячи рублей на человека с учетом выездного корпоратива. В эти деньги входят стоимость площадки (1,5 тысячи рублей), питание (в среднем 3,5 тысячи) и развлечения (2,5–3 тысячи рублей), заключил он.