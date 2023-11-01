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01 ноября, 15:59

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Организаторы рассказали о главных трендах новогодних корпоративов в 2023 году

Тренинг вместо застолья: как компании Москвы отметят Новый год в 2023 году

В 2023 году сохранился тренд на проведение корпоративов в офисе. Компании заказывают на работу кейтеринг и развлечения, тем самым экономя на аренде площадки. Кроме того, фирмы отказываются от традиционных застолий в пользу полезных игр и тренингов. Разбираемся, как в этом году бизнес отметит Новый год.

Удаленка диктует

Фото: 123RF/marushy

В Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) уже сейчас отмечают повышенный спрос на услуги ивент-агентств и площадки для торжества.

На данный момент забронированы многие рестораны в Москве, а у ивент-агентств начинается горячий сезон. Некоторые уже отказываются от новых проектов в предновогодние недели – нет дополнительных ресурсов на их реализацию, все заняты.
Станислав Грушевский
пресс-секретарь НАОМ

При этом сохраняется прошлогодний тренд – для проведения корпоратива компании часто выбирают свой же офис и просто заказывают туда еду и развлечения. Причина такой тенденции – экономия бюджета и удаленный режим работы (многие сотрудники соскучились по офису и коллегам), подчеркнул Грушевский.

Кроме того, в этом году компании отказываются от обычных застолий в пользу командообразующих мероприятий, бизнес-игр. Есть также большой интерес к гибридному формату торжества, чтобы к нему могли подключиться работающие удаленно сотрудники, рассказала Москве 24 директор по развитию агентства Avantage Event Project Мария Орлова.

Этот тренд во многом обусловлен удаленкой. И в прошлом, и в этом году мы проводим торжества, во время которых часть сотрудников офлайн, еще часть – онлайн. Однако это не значит, что дистанционные специалисты сидят по ту сторону экрана и просто смотрят трансляцию корпоратива.
Мария Орлова
директор по развитию агентства по организации праздников

Например, один из возможных форматов – музыкальная викторина, когда исполнители играют очно на площадке мероприятия, а все участники делятся на команды. В каждый группе есть онлайн- и офлайн-сотрудники, которые общаются между собой по видеосвязи. Команды вместе угадывают мелодию, зарабатывают баллы, знакомятся между собой, объяснила Орлова.

Другой тренд, не связанный с офисом, – бронирование необычных площадок, рассказала Москве 24 владелица агентства по организации семейных и бизнес-мероприятий SOUL by Mironova Карина Миронова.

"Это могут быть квесты, спа-зоны, мастер-классы, театры, прогулка на катере или теплоходе, урок катания на сноуборде на искусственном покрытии. Фантазия ограничена лишь ценностями и спецификой компаний. Очень большой спрос на персонализированные мероприятия, где через всю концепцию проходит основной девиз организации", – добавила она.

Спрос и цены

Фото: 123RF/vladansrs

Владельцы ивент-агентств подтвердили высокий спрос на корпоративы уже сейчас. "В Москве почти не осталось свободных площадок на декабрь, сложно найти места даже на понедельник или вторник", – заявила Мария Орлова.

В свою очередь, Карина Миронова считает, что причина такого высокого спроса в этом году – отсутствие пандемии и более стабильная обстановка для бизнеса.

В предыдущие годы предприниматели еще не успели оправиться от потерь, которые понесли в пандемию, плюс сильно сказывалась мировая экономическая и политическая ситуации. Но люди соскучились по празднику в своей жизни, поэтому спрос с начала 2023 года только набирает обороты.
Карина Миронова
собственница агентства по организации семейных и бизнес-мероприятий

Однако корпоратив всегда был недешевым удовольствием для бюджета компании, а в этом году цены на торжество вырастут примерно на 10–15%, уверены эксперты отрасли.

"Подорожали продукты, кейтеринг, аренда помещения, работа музыкантов, артистов, ведущих, диджея", – объяснила Орлова.

По ее словам, 100 тысяч рублей – минимальная цена за корпоратив в этом году без учета аренды площадки. За эту стоимость небольшая компания может провести торжество в офисе, заказать еду и организовать для сотрудников небольшие подарки или развлечение.

В свою очередь, владелец компании "Корпоративные игры" Роман Горбань уточнил, что в этом году руководству организаций стоит ориентироваться на сумму 5–7,5 тысячи рублей на человека с учетом выездного корпоратива. В эти деньги входят стоимость площадки (1,5 тысячи рублей), питание (в среднем 3,5 тысячи) и развлечения (2,5–3 тысячи рублей), заключил он.

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