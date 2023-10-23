Эксперт рассказала, как сэкономить на заказе Деда Мороза в Москве

Вызов Деда Мороза на дом в 2023 году подорожает минимум на 10%, предупреждают аналитики. Разбираемся, почему выросла стоимость, когда лучше заказывать визит главных зимних волшебников и как на этом сэкономить.

Сказка подорожает

Вызов Деда Мороза подорожает минимум на 10% по сравнению с прошлым сезоном, рассказала Агентству "Москва" доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская. По данным эксперта, в 2022 году цены начинались в среднем от 1,5 тысячи рублей в час по стране и от 2,5 тысячи в крупных городах. Ближе к новогодней ночи услуга оценивалась в пять тысяч, в сам праздник – около 10.





Ольга Лебединская доцент кафедры статистики Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова В данном году цены вырастут на те же 10% по всем базовым программам, по дорогим – еще выше.

По словам Лебединской, цена на услуги Деда Мороза зависит от костюмов, музыки, дополнительных персонажей, спецэффектов и программы.

"На пике популярности в прошлом году были промышленные альпинисты, готовые вручить подарок через окно. В Москве такая услуга стоит от 19 тысяч рублей. Часовая программа Деда Мороза, входящего в окно, обойдется в 28 тысяч (до 30 декабря), а в новогоднюю ночь – 40 тысяч", – рассказала Лебединская.

Если Деда Мороза сопровождает Снегурочка, стоимость визита увеличивается на три тысячи. Кроме того, главный волшебник страны может поздравить и онлайн – цены на такой формат начинаются от 300 рублей, отметила экономист.

Волшебник на любой бюджет

Сэкономить на услугах Деда Мороза и Снегурочки можно, если забронировать их визит не через агентства, а на сайте объявлений. Кроме того, есть недорогой вариант быстрых поздравлений, рассказала Москве 24 организатор мероприятий Татьяна Шелест.

"Сама я планирую увеличить стоимость примерно на 25%, и так сделают многие. Главная причина – инфляция: растут в цене костюмы, затраты на передвижение артистов", – объяснила она.

Один из основных способов организовать мероприятие подешевле – заказать услугу экспресс-поздравления.





Татьяна Шелест организатор мероприятий Дед Мороз приезжает домой буквально на 10–15 минут. Таким образом, можно подарить ребенку праздник и сэкономить на визите волшебника.

Сами агентства зачастую предлагают услуги Деда Мороза и Снегурочки в разной ценовой категории: можно выбрать бюджетный, средний или премиум-вариант. Отличаются они костюмами, программой, опытом актеров. За счет набора тех или иных опций тоже можно сэкономить, сказала эксперт.

Кроме того, если семья хочет сделать праздник подешевле, Татьяна Шелест посоветовала поискать артистов на сайтах объявлений – в агентствах, как правило, цены намного выше. Однако при найме частных актеров важно ответственно подойти к выбору, чтобы день не был испорчен.





Татьяна Шелест организатор мероприятий Одного звонка для обсуждения времени и даты недостаточно. Обязательно попросите фотографии костюмов, узнайте программу выступления. А то я слышала истории, как у заказанного по объявлению Деда Мороза из-под костюма торчали камуфляжные штаны. Убедитесь, что приедут именно заявленные актеры, а не кто-то другой. Почитайте отзывы в интернете, посмотрите социальные сети артистов.

Найти хороших исполнителей поможет и сарафанное радио: стоит посмотреть районные группы и общедомовые чаты или поспрашивать соседей. При этом нет нужды слишком спешить с бронированием, подчеркнула эксперт. Даже если в ноябре – декабре будет сильный ажиотаж, частники и агентства просто начнут привлекать в работу дополнительных актеров, чтобы охватить больше клиентов, заключила она.