19 октября, 11:45Туризм
Большинство россиян планируют провести зимний отпуск в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Большая часть россиян, планирующих взять отпуск зимой и отправиться в поездку, планируют посетить Москву. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования, проведенного одним из сервисов по поиску работы.
Согласно опросу, 25% респондентов планируют взять зимний отпуск. Соответственно, 14% будут отдыхать дома, 5% – в поездке по стране, по 3% – на даче и за границей.
62% опрошенных брать отпуск в этот сезон не планируют. Всего в исследовании приняли участие около 1 600 трудоустроенных человек, уточнили специалисты.
Помимо столицы, популярностью у россиян пользуются Сочи и озеро Байкал. А в заграничный зимний отпуск опрошенные чаще выбирают Турцию, Кипр и ОАЭ, отметили аналитики.
Ранее исследование показало, что в бархатный сезон 2023 года отдыхающие также чаще всего выбирали Москву. На столичные гостиницы приходится 22,9% от всех заказов – популярность за прошедший год не изменилась. На втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Адлер.
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