Большинство россиян планируют провести зимний отпуск в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большая часть россиян, планирующих взять отпуск зимой и отправиться в поездку, планируют посетить Москву. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования, проведенного одним из сервисов по поиску работы.

Согласно опросу, 25% респондентов планируют взять зимний отпуск. Соответственно, 14% будут отдыхать дома, 5% – в поездке по стране, по 3% – на даче и за границей.

62% опрошенных брать отпуск в этот сезон не планируют. Всего в исследовании приняли участие около 1 600 трудоустроенных человек, уточнили специалисты.

Помимо столицы, популярностью у россиян пользуются Сочи и озеро Байкал. А в заграничный зимний отпуск опрошенные чаще выбирают Турцию, Кипр и ОАЭ, отметили аналитики.

Ранее исследование показало, что в бархатный сезон 2023 года отдыхающие также чаще всего выбирали Москву. На столичные гостиницы приходится 22,9% от всех заказов – популярность за прошедший год не изменилась. На втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Адлер.

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