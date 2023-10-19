Около 30% сдаваемых домов Московской области забронировано на Новый год

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Россияне забронировали порядка 30% домов Подмосковья на Новый год. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование одного из сервисов по бронированию жилья.

Большая часть брони приходится на Дмитров, Наро-Фоминск, Отрадное, Зеленоград, Истру, Коломну и Яхрому. Самыми популярными датами стали 30 и 31 декабря, рассказали эксперты.

Средняя стоимость брони жилья на трое суток выросла на 27%. В прошлом году траты составляли 47 770 рублей, а в 2023 году – 60 696 рублей, уточнили аналитики.

Эксперты связали это с повышением на 16% цен на новогоднюю аренду домов. На данный момент средняя арендная ставка составляет 21 148 рублей за сутки, заключили они.

Ранее опрос показал, что только 25% россиян планируют брать отпуск зимой. 62% опрошенных ответили отрицательно. Однако большая часть россиян, планирующих отправиться в поездку во время отпуска, скорее всего, проведут ее в Москве.

Названы страны, куда планируют отправиться российские туристы на ноябрьские праздники