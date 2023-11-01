В РФ сохраняется тренд на проведение новогодних корпоративов в офисах

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В России в 2023 году сохранился тренд на проведение новогодних корпоративов в офисах. Об этом Москве 24 рассказал пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Станислав Грушевский.

По его словам, в этом году в стране наблюдается отложенный спрос – большинство компаний в том или ином виде проводят предновогодние корпоративы.

"Лучшая иллюстрация этого – на данный момент забронированы многие рестораны в Москве, а у ивент-агентств начинается горячий сезон. Некоторые уже отказываются от новых проектов в предновогодние недели – нет дополнительных ресурсов на их реализацию, все заняты", – говорит Грушевский.





Станислав Грушевский пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий При этом сохраняется и прошлогодний тренд, когда компании проводят мероприятия в офисах и заказывают туда кейтеринг плюс небольшое развлечение.

Компании, которые проводят мероприятия в офисе, делают это по нескольким причинам.

"С одной стороны, это более экономный вариант, так как не надо платить за аренду. С другой – после пандемии формат корпоратива в офисе стал восприниматься сотрудниками гораздо лучше, чем раньше. Многие перешли на удаленку или гибридный формат работы. Они банально "соскучились" по офису или вообще появляются там нерегулярно. Для них такой праздник – это не что-то обыденное, от чего они устали за весь год", – пояснил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать наряд для корпоратива, который поможет подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть ее недостатки. Обладателям узких бедер и широких плеч подойдет белый низ и черный верх. Если хочется выглядеть стройнее, лучше отдать предпочтение одежде и аксессуарам в одном цвете. При этом рекомендуется быть осторожнее с блестками и пайетками. Они акцентируют внимание на частях тела, увеличивая их визуально.

