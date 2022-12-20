Стилист назвала секреты удачного образа для корпоратива

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Выбрать наряд на корпоратив стоит с учетом оптимального сочетания цветов. За счет этого получится подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть ее недостатки, рассказала Москве 24 стилист-имиджмейкер Мария Хомякова.

По ее словам, если бедра узкие, а плечи широкие, лучшим будет вариант белый низ – черный верх. Тот же принцип работает при смене цветов наоборот. К примеру, черные брюки палаццо в сочетании с белой рубашкой визуально вытянут нижнюю часть и скроют ее объем. При этом талия на стыке двух контрастных цветов всегда будет казаться уже, объяснила стилист.

Этот прием работает с любыми сочетаниями цветов, отличающимися по уровню тона. Например, можно совместить светло-голубой, который будет отвечать за увеличение объема, и темно-голубой, которой его скроет. "Сделайте фигуру визуально более стройной, а образ целостным благодаря приему монохрома. Это когда одежда и аксессуары выдержаны в одном цвете или оттенке", – подчеркнула эксперт.





Мария Хомякова стилист-имиджмейкер Уменьшить объем помогут холодные цвета и матовые текстуры. Там, где его не хватает, на выручку придут теплые оттенки и блестящие ткани.

В Новый год особенно хочется выбрать образ с блестками и пайетками, однако с такими нарядами надо быть особенно аккуратными. Все блестящее акцентирует внимание на части тела и визуально их увеличивает, обратила внимание стилист.

Мужчинам при выборе рубашки эксперт посоветовала учитывать наличие бороды. Даже если это небольшая щетина, лучше отдать предпочтение рельефным тканям. Они удачно завершат образ и сделают его благороднее. Любителям чисто бриться больше подойдут варианты из гладких тканей, подчеркнула Хомякова.

Она напомнила, что сделать образ интереснее поможет всего один акцент, например обувь, ремень, бижутерия или платок. Допустимо пойти на корпоратив и в привычном рабочем костюме, но при этом надеть под пиджак яркую рубашку или блузку и подобрать туфли в тон, чтобы соединить образ.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова рассказала, что перед важными мероприятиями не рекомендуется проводить агрессивные косметологические процедуры. Период восстановления после них может длиться от 14 до 21 дня, объяснила она.



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