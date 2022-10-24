Стилист поделилась секретами удачного онлайн-шопинга

Покупать одежду через интернет удобно, товары всех магазинов можно посмотреть прямо из дома. Однако вещи нельзя потрогать и померить. Из-за этого покупка в конечном итоге может разочаровать. Рассказываем, как пополнить гардероб так, чтобы не пожалеть.



Угадать с размером

Основная задача при выборе одежды онлайн – угадать с размером. Ориентироваться по буквенным обозначениям нет смысла, у каждого магазина в этом плане собственные стандарты. В одном под М подразумевается 46-й российский размер, а в другом – 44-й, рассказала Москве 24 стилист-имиджмейкер Ирина Волченко.

"Найдите дома измерительную ленту и откройте на сайте производителя одежды таблицу размеров. В ней как минимум будут указаны параметры обхвата талии, груди и бедер, соответствующие каждому размеру. Снимите мерки с себя и выбирайте по значениям в таблице", – посоветовала стилист.

Проще всего, когда магазин публикует размеры индивидуально по каждой модели. Тогда, например, при выборе рубашки можно посмотреть длину самого изделия, плечевого шва, рукава и манжеты. Затем сравните эти размеры с вещью, которая уже есть в гардеробе и хорошо на вас сидит.





Ирина Волченко стилист-имиджмейкер Старайтесь не выбирать онлайн полуприталенные, приталенные и требующие четкой посадки по плечевому поясу вещи. Без примерки сделать это правильно достаточно сложно.

Во время виртуального шопинга удобнее выбирать модели свободного кроя, без лишних вытачек и защипов. К идеальным вариантам для онлайн-заказа Волченко отнесла футболки, свитшоты, толстовки и легинсы. Более сложные в подборе вещи лучше покупать в магазинах, где в пункте приема есть примерочная. Если одежда не подошла, ее сразу можно будет вернуть, напомнила специалист.



До мелочей

При выборе одежды важно оценить качество материала, кроя и фурнитуры. Виртуально сделать это непросто, потому что изделие нельзя потрогать. В таких случаях стилист рекомендует посмотреть видео, на котором демонстрируется вещь. С его помощью понравившуюся модель можно увидеть в движении и с разных ракурсов, объяснила Волченко.





Ирина Волченко стилист-имиджмейкер Когда модель будет в ней двигаться, станет видно, например, что карманы на брюках торчат, а ткань слишком плотная. Из-за этого одежда в целом плохо смотрится. Также видео обычно дает более реальное представление о цвете вещи.

Эксперт напомнила, что на некоторых сайтах фотографии товара можно увеличивать. Используйте эту функцию, чтобы рассмотреть изделие в деталях: структуру ткани, качество швов, замков и пуговиц.

Также перед покупкой важно проверить состав ткани. Эта информация обычно указывается в карточке изделия. Если вещь в большей степени состоит из синтетики, она будет смотреться дешевле и прослужит недолго, предупредила Волченко. Кроме того, такую одежду неприятно носить. Синтетика задерживает влагу и плохо пропускает воздух, электризуется и в некоторых случаях вызывает раздражение на коже, подытожила стилист.



То, что надо

При онлайн-покупках часто возникает та же проблема, что и во время похода по обычным магазинам: хочется накупить вещей. Однако потом человек их не носит, отметила Волченко.

"Спонтанные приобретения происходят, когда мы занимаемся шопингом без четкого плана: что именно и для каких целей нам необходимо. Без конкретного списка вещей начинаются истории, как я "купилась" на яркий цвет, хорошую скидку или взяла что-то "на потом", – отметила стилист.

Прежде чем обновлять гардероб, важно посмотреть, какая одежда уже там есть. После этого стоит подумать, какими вещами можно удачно дополнить имеющиеся модели, заключила Волченко.

