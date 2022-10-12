Мужчинам рассказали о трендах верхней одежды на осень

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В эту осень в тренде будут кожаные бомберы, дутые парки прямого кроя и пуховики из нейлона, заявили стилисты одного из российских брендов. По их словам, свою актуальность не утратила матовая экокожа.

"Наиболее практичные модели отличают утепленная подкладка из шерпы или съемная нейлоновая вставка с капюшоном. Куртки-бомберы хорошо сочетаются с фланелевыми рубашками, однотонными и принтованными футболками, джинсами разных посадок: от широких до узких", – отметили стилисты в беседе с "Газетой.ру".

По их мнению, в тренде останутся дутые парки прямого кроя. Также из моды не уйдут пуховики из нейлона. Кроме того, эксперты порекомендовали обратить внимание на верхнюю одежду оттенков хаки и графита.

Ранее стилист Владислав Лисовец рассказал, что этой осенью главными антитрендами в одежде станут зауженные джинсы и кроссовки. Кроме того, он посоветовал отказаться от приталенных пиджаков и блузок.

Помимо этого, стилисты назвали самые модные головные уборы сезона. Осенью будут актуальными плюшевые панамы, меховые наушники и шапки-бини. В тренде также конфетно-розовые, изумрудные, лавандовые и синие цвета.

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