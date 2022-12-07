Дерматолог объяснила, как улучшить состояние кожи за месяц до Нового года

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Быстро повысить тонус кожи можно с помощью массажа, гигиенической чистки и пилинга с эффектом биоревитализации: эти бьюти-процедуры имеют предсказуемый результат и редко дают осложнения. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.

"Также одними из самых эффективных и безопасных методов омоложения кожи лица и зоны декольте можно назвать биоревитализацию и мезотерапию. Гиалуроновая кислота, входящая в состав препаратов для ухода, увлажнит и расправит мелкие поверхностные морщинки. Составы на основе артишока, рутина, экстракта мелилота нормализуют лимфодренаж и снимут отечность", – отметила врач.

Многие инъекционные коктейли содержат витамины, лидокаин и экстракты растений, поэтому важно учитывать риск аллергических реакций. Также после инъекций на коже могут остаться небольшие синяки, поэтому желательно иметь две недели в запасе для устранения следов, предупредила Мошкова.





Елена Мошкова врач-дерматолог, косметолог Перед важными мероприятиями не рекомендуется проводить агрессивные косметологические процедуры. Например, срединный и глубокий пилинги, фракционное аблативное омоложение кожи, лазерные шлифовки и дермабразию. Они эффективны, но период восстановления может длиться от 14 до 21 дня.

По словам дерматолога, после таких процедур на коже появляется отечность, покраснение и шелушение.

Также не стоит недооценивать эффективность домашнего ухода за кожей, особенно зимой, добавила Мошкова. В это время года вырабатывается меньше кожного сала, его вязкость увеличивается, а распределение по поверхности тела ухудшается. Ветер, мороз и сухой воздух в помещениях усиливают обезвоживание кожи, в результате появляется жжение, она краснеет и шелушится.

"Чтобы избежать неприятных последствий, зимой надо обязательно пользоваться увлажняющими и питательными кремами. Можно подобрать средства с пантенолом. Используйте крем и как маску для лица: нанесите его плотным слоем на кожу и оставьте на 15–20 минут. Затем снимите остатки сухой салфеткой", – рассказала врач.

Зимой также есть смысл пользоваться отшелушивающими средствами, так как неплотно прилегающие чешуйки увеличивают на поверхности кожи площадь испарения влаги. Для домашнего ухода дерматолог посоветовала выбирать гоммаж или пилинг-скатку, но лучше обратиться к специалисту, который индивидуально подберет эффективное средство.

Ранее врач-дерматолог Виталий Охлопков посоветовал в холодное время года пользоваться гигиенической помадой или стиками для губ, в состав которых входит Д-Пантенол. Этот компонент будет способствовать быстрому заживлению трещин на губах, объяснил он.



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