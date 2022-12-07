Астролог рассказала, какой наряд выбрать для встречи года Черного Кролика

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Для встречи 2023 года лучше выбрать практичный образ без обилия пайеток и блесток, рассказала Москве 24 астролог Евгения Шустина.

"Например, подойдет костюм с брюками или юбкой. Но если вам больше по душе платья, подбирайте вариант, который можно будет надеть и на другой праздник", – посоветовала она.

Красивый наряд – один из главных атрибутов новогодней ночи, но гораздо важнее улыбка и хорошее настроение. Именно они помогут привлечь удачу и счастье в жизнь на весь 2023-й. Поэтому одежда, безусловно, должна вам нравиться, отметила астролог.





Евгения Шустина астролог Что касается палитры, обратите внимание на фиолетовую. Это цвет покровителя года – Юпитера. Хорошо подойдут оттенки зеленого, например малахитовый и бирюзовый. Это цвета Венеры – покровительницы новогодней ночи. Также можно рассмотреть оттенки розового.

Выбирать наряды и подарки лучше всего с 10 по 25 декабря. В этот период удастся потратить меньше, а покупки всем придутся по душе, объяснила астролог.

В 2023 году новогодняя ночь особенная – на нее приходится период ретроградного Меркурия. Это значит, что готовиться к встрече праздника надо более тщательно, предупредила Шустина. В это время могут происходить недопонимания, поэтому стоит заранее согласовать все важные моменты с близкими и гостями, чтобы избежать неожиданностей во время торжества.

В доме астролог посоветовала поставить традиционную зеленую елку с украшениями ручной работы. Также она рекомендовала пригласить гостей, с которыми вы долго не общались, или тех, с кем давно хотелось встретить Новый год, но никак не складывалось. Сейчас это получится сделать с большой вероятностью, добавила она.

Ранее астролог Наталья Мира рассказала, что стоит подарить на год Черного Кролика разным знакам зодиака. По ее словам, в целом лучше выбрать презенты, связанные с домашним уютом.



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