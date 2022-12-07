09:11Общество
Астролог рассказала, какой наряд выбрать для встречи года Черного Кролика
Фото: depositphotos/Tatsiana_vtv
Для встречи 2023 года лучше выбрать практичный образ без обилия пайеток и блесток, рассказала Москве 24 астролог Евгения Шустина.
"Например, подойдет костюм с брюками или юбкой. Но если вам больше по душе платья, подбирайте вариант, который можно будет надеть и на другой праздник", – посоветовала она.
Красивый наряд – один из главных атрибутов новогодней ночи, но гораздо важнее улыбка и хорошее настроение. Именно они помогут привлечь удачу и счастье в жизнь на весь 2023-й. Поэтому одежда, безусловно, должна вам нравиться, отметила астролог.
Выбирать наряды и подарки лучше всего с 10 по 25 декабря. В этот период удастся потратить меньше, а покупки всем придутся по душе, объяснила астролог.
В 2023 году новогодняя ночь особенная – на нее приходится период ретроградного Меркурия. Это значит, что готовиться к встрече праздника надо более тщательно, предупредила Шустина. В это время могут происходить недопонимания, поэтому стоит заранее согласовать все важные моменты с близкими и гостями, чтобы избежать неожиданностей во время торжества.
В доме астролог посоветовала поставить традиционную зеленую елку с украшениями ручной работы. Также она рекомендовала пригласить гостей, с которыми вы долго не общались, или тех, с кем давно хотелось встретить Новый год, но никак не складывалось. Сейчас это получится сделать с большой вероятностью, добавила она.
Ранее астролог Наталья Мира рассказала, что стоит подарить на год Черного Кролика разным знакам зодиака. По ее словам, в целом лучше выбрать презенты, связанные с домашним уютом.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!