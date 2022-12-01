08:30Общество
Астролог рассказала, что дарить разным знакам зодиака в год Черного Кролика
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В канун 2023 года нужно радовать близких тем, о чем они давно мечтали, но исключив из этого перечня косметику и парфюмерию, пепельницы, наборы бокалов и элитные вина. Все это не понравится символу года – Черному Водяному Кролику, рассказала Москве 24 астролог Наталья Мира.
Она напомнила, что это мягкое, ласковое, домашнее существо. Поэтому в целом лучше выбрать презенты, связанные с домашним уютом: пледы, текстиль, чайные и кофейные сервизы, сувениры.
По ее словам, для Овна лучшим станет тот подарок, который совпадет с его нынешним увлечением. Этот знак живет под девизом "Я существую!" и любит быть лидером. Одно его хобби сменяет другое, и каждое захватывает с головой. Если вы не знаете, чем увлекается Овен в данный момент, подарите ему деньги в красивом конверте, порекомендовала астролог.
Также Тельцу можно подарить эмоции, например, поход в музей или на выставку. Также можно вручить коробку конфет, так как представители этого знака – сластены и такому презенту будут рады. Беспроигрышный вариант для "золотого" Тельца – также деньги, отметила астролог.
По ее мнению, девиз Близнецов – "Я думаю". Они настоящие генераторы идей, великолепные собеседники, живые и умные. Подарки для них должны быть связаны с коммуникацией: игры, сотовые телефоны, фотоаппарат, путешествие, книга, обучение. Деньги им дарить не стоит, они быстро утекут у них сквозь пальцы, и от презента ничего не останется.
Рак – с девизом "Я чувствую", астролог назвала его самым загадочным знаком зодиака. Поэтому подобрать его представителю подарок бывает непросто. По ее словам, путь к сердцу Рака лежит через желудок, хорошую музыку и романтическую обстановку. Порадуют его и любые вещи для дома.
Девиз Льва – "Я велю". Как настоящий царь зверей, он любит богатые и солидные подарки. При этом даже функциональный презент должен вручаться с шиком. Приобретать для Льва нужно вещи высокого качества, дизайнерской ручной работы. Пусть это будет маленькая визитница, но самого известного бренда, посоветовала Мира.
"Универсальный подарок для Девы – это деньги или подарочная карта", – добавила астролог.
Девиз Весов – "Мне нравится". Порадовать их подарком очень легко. Однако важно не спрашивать прямо, чего бы им хотелось получить. Для Весов главное, чтобы это было сюрпризом. Поэтому деньги и подарочная карта их не порадуют, а лишат удовольствия, испытываемого при получении неожиданного подарка. К тому же Весы не любят принимать решения и выбирать что-то сами, обратила внимание эксперт.
По ее словам, подарок для Весов должен быть изысканным и положительно влиять на чувства: хорошо пахнуть, красиво выглядеть, быть приятным на ощупь.
Девиз Скорпионов – "Я обладаю". Они любят особенные подарки, которые будят их интерес и фантазии. Скорпион даже может обидеться, если ему подарят что-нибудь банальное. Однако деньгам представители этого знака всегда будут рады.
"Подарки-приколы, подарки-розыгрыши – это то, что нужно для жизнерадостного Стрельца. Но не дарите ему деньги. Он моментально их потратит и даже не вспомнит на что", – рекомендовала Мира.
Девиз Козерогов – "Я использую". Чтобы расположить к себе представителя этого знака, нужно помочь ему в реализации планов и дел. При этом подарок необязательно должен быть связан с работой.
Можете прямо спросить Козерога о том, чего он хочет, посоветовала астролог. Возможно, он даже покажет вам список своих желаний. С сюрпризами и розыгрышами с Козерогами надо быть осторожнее. Также этот знак не оценит подарки из разряда "что-нибудь для красоты".
Несмотря на то что девиз Водолеев – "Я знаю", самих себя они чаще всего не понимают. Поэтому угадать наверняка, какой подарок им нужен, очень сложно. "Но это и неважно! Для Водолея может стать отличным подарком все новое, необычное, забавное и странное", – подметила астролог.
Громоздкие предметы в пафосном стиле этому знаку чужды. Также эксперт не рекомендует дарить Водолеям деньги – они испарятся так быстро, что не оставят и воспоминаний.
В свою очередь, Рыбы живут под девизом "Я верю". По словам астролога, это загадочный знак: трудно определить, что им нравится и о чем они мечтают. Но однозначно им нельзя дарить практичные и бытовые подарки. Зато в отношении Рыб сложно переборщить с романтикой, она необходима им как воздух, заключила Мира.
Ранее астролог Виктория Суворина рассказала, что помогает похудеть разным знакам зодиака. Например, Близнецам играет на руку самонастрой. Любая система похудения, в которую они поверят, начнет работать.
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