Астролог рассказала, что дарить разным знакам зодиака в год Черного Кролика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В канун 2023 года нужно радовать близких тем, о чем они давно мечтали, но исключив из этого перечня косметику и парфюмерию, пепельницы, наборы бокалов и элитные вина. Все это не понравится символу года – Черному Водяному Кролику, рассказала Москве 24 астролог Наталья Мира.

Она напомнила, что это мягкое, ласковое, домашнее существо. Поэтому в целом лучше выбрать презенты, связанные с домашним уютом: пледы, текстиль, чайные и кофейные сервизы, сувениры.

По ее словам, для Овна лучшим станет тот подарок, который совпадет с его нынешним увлечением. Этот знак живет под девизом "Я существую!" и любит быть лидером. Одно его хобби сменяет другое, и каждое захватывает с головой. Если вы не знаете, чем увлекается Овен в данный момент, подарите ему деньги в красивом конверте, порекомендовала астролог.





Наталья Мира астролог Девиз Тельца – "Я имею". Эфемерные подарки в виде сувениров он не оценит. Материальные презенты примет с радостью: кошелек, роскошную ручку, соковыжималку. Также ему понравятся вещи, которые будут подчеркивать его статус и положение в обществе. Например, наручные часы, серебряные предметы быта и личного обихода.

Также Тельцу можно подарить эмоции, например, поход в музей или на выставку. Также можно вручить коробку конфет, так как представители этого знака – сластены и такому презенту будут рады. Беспроигрышный вариант для "золотого" Тельца – также деньги, отметила астролог.

По ее мнению, девиз Близнецов – "Я думаю". Они настоящие генераторы идей, великолепные собеседники, живые и умные. Подарки для них должны быть связаны с коммуникацией: игры, сотовые телефоны, фотоаппарат, путешествие, книга, обучение. Деньги им дарить не стоит, они быстро утекут у них сквозь пальцы, и от презента ничего не останется.

Рак – с девизом "Я чувствую", астролог назвала его самым загадочным знаком зодиака. Поэтому подобрать его представителю подарок бывает непросто. По ее словам, путь к сердцу Рака лежит через желудок, хорошую музыку и романтическую обстановку. Порадуют его и любые вещи для дома.

Девиз Льва – "Я велю". Как настоящий царь зверей, он любит богатые и солидные подарки. При этом даже функциональный презент должен вручаться с шиком. Приобретать для Льва нужно вещи высокого качества, дизайнерской ручной работы. Пусть это будет маленькая визитница, но самого известного бренда, посоветовала Мира.





Наталья Мира астролог Девы живут под девизом "Я анализирую". Презент для них должен иметь свое предназначение и конкретное применение. К примеру, набор инструментов или чайный сервиз. В противном случае подарок будет пылиться на полке, или практичная Дева кому-нибудь его передарит.

"Универсальный подарок для Девы – это деньги или подарочная карта", – добавила астролог.

Девиз Весов – "Мне нравится". Порадовать их подарком очень легко. Однако важно не спрашивать прямо, чего бы им хотелось получить. Для Весов главное, чтобы это было сюрпризом. Поэтому деньги и подарочная карта их не порадуют, а лишат удовольствия, испытываемого при получении неожиданного подарка. К тому же Весы не любят принимать решения и выбирать что-то сами, обратила внимание эксперт.

По ее словам, подарок для Весов должен быть изысканным и положительно влиять на чувства: хорошо пахнуть, красиво выглядеть, быть приятным на ощупь.

Девиз Скорпионов – "Я обладаю". Они любят особенные подарки, которые будят их интерес и фантазии. Скорпион даже может обидеться, если ему подарят что-нибудь банальное. Однако деньгам представители этого знака всегда будут рады.





Наталья Мира астролог Девиз Стрельца – "Я вижу". Лучшим подарком для этого любознательного и общительного знака станет путешествие. Впрочем, любой презент должен гарантировать ему яркие ощущения.

"Подарки-приколы, подарки-розыгрыши – это то, что нужно для жизнерадостного Стрельца. Но не дарите ему деньги. Он моментально их потратит и даже не вспомнит на что", – рекомендовала Мира.

Девиз Козерогов – "Я использую". Чтобы расположить к себе представителя этого знака, нужно помочь ему в реализации планов и дел. При этом подарок необязательно должен быть связан с работой.

Можете прямо спросить Козерога о том, чего он хочет, посоветовала астролог. Возможно, он даже покажет вам список своих желаний. С сюрпризами и розыгрышами с Козерогами надо быть осторожнее. Также этот знак не оценит подарки из разряда "что-нибудь для красоты".

Несмотря на то что девиз Водолеев – "Я знаю", самих себя они чаще всего не понимают. Поэтому угадать наверняка, какой подарок им нужен, очень сложно. "Но это и неважно! Для Водолея может стать отличным подарком все новое, необычное, забавное и странное", – подметила астролог.

Громоздкие предметы в пафосном стиле этому знаку чужды. Также эксперт не рекомендует дарить Водолеям деньги – они испарятся так быстро, что не оставят и воспоминаний.

В свою очередь, Рыбы живут под девизом "Я верю". По словам астролога, это загадочный знак: трудно определить, что им нравится и о чем они мечтают. Но однозначно им нельзя дарить практичные и бытовые подарки. Зато в отношении Рыб сложно переборщить с романтикой, она необходима им как воздух, заключила Мира.

Ранее астролог Виктория Суворина рассказала, что помогает похудеть разным знакам зодиака. Например, Близнецам играет на руку самонастрой. Любая система похудения, в которую они поверят, начнет работать.



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