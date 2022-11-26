Астролог рассказала, стоит ли искать любовь в конце 2022 года

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В конце 2022 года не стоит ждать стремительного развития отношений и романтических перспектив с новыми знакомыми. Об этом Москве 24 рассказала астролог и астропсихолог Тиана Атлас.

Эксперт напомнила, что до середины января следующего года мы проживаем явление ретроградности планеты Марс. Она является символом мужского начала, отвечает за движение вперед, активность в ухаживаниях и желание завоевывать.

"Так что в этот период может даже возникнуть ощущение некоторого застоя. Но, поверьте, это время нам дано для возможности многое переосмыслить. Сейчас благоприятно помириться с тем, с кем давно в ссоре. А у кого-то прежние чувства с бывшим партнером могут вспыхнуть с новой силой", – отметила астролог.

По поводу новых знакомых важно помнить, что в ретроградный период мы будто не желаем замечать некоторых нюансов и находимся немного в розовых очках. Поэтому традиционно после окончания периода завязавшиеся до него отношения могут видоизмениться или вовсе сойти на нет, предупредила Атлас.





Тиана Атлас астролог, астропсихолог Главная рекомендация на конец года – знакомьтесь, общайтесь, получайте положительные эмоции, но старайтесь держать голову холодной. А уже во второй половине января 2023-го посмотрите на новых партнеров другими глазами.

Астролог подчеркнула, что с середины ноября до 10 декабря на любовном фронте царит атмосфера авантюризма и желания приключений. Отличной идеей будет отправиться в путешествие или хотя бы устроить любимому человеку сюрприз и предложить рвануть на выходные в загородный отель.

По словам эксперта, на особую поддержку звезд могут надеяться знаки огненной и воздушной стихий – овен, близнецы, лев, весы, стрелец и водолей.



Тиана Атлас астролог, астропсихолог После 10 декабря и до 3 января отношения окрасятся в деловой тон. В этот период благоприятно проводить бизнес-встречи и переговоры. На которых, кстати, можно будет заключить не только важный контракт, но и встретить свою любовь.

"Только девушкам не стоит удивляться, что в это время ухаживания станут не такими яркими. Зато они могут быть уверены в серьезных намерениях кавалеров", – отметила астролог.

Она также уточнила, что этот период (с 10 декабря по 3 января) будет более благоприятным для знаков земной и водной стихий – телец, рак, дева, скорпион, козерог и рыбы.

Ранее психолог Анна Шепель назвала отзывчивость и эмоциональную чуткость показателями, по которым можно судить, насколько прочным будет брак через пять лет. Она отметила, что, если эти чувства в дефиците, отношения начнут охладевать, а вслед за этим придут конфликты и обиды.

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