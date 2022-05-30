Психологи объяснили, почему москвички на сайтах знакомств ищут айтишников

В Москве на сайтах знакомств все чаще стали появляться объявления от девушек, которые в качестве своей второй половинки ищут молодых людей, работающих в IT-сфере. Таким образом, запрос на российских программистов наблюдается не только на рынке труда, но и на любовном фронте. Разбираемся, в чем секрет популярности айтишников и является ли высокая зарплата залогом счастливой совместной жизни.



Мама, я айтишника люблю

Среди жительниц столицы на сайтах знакомств наметился тренд по поиску будущих избранников, занятых в области IT. Девушки открыто заявляют о своем интересе непосредственно в описании профиля в Tinder.





пользовательница дейтингового сервиса Только серьезные отношения. Кружится голова от парней в IT, надеюсь, ты закодируешь мое сердце.

"Я девушка простая. Мне нужно, чтобы было платье, было, куда его одеть, и бокальчик просекко. И чтобы рядом был красивый айтишник", – говорится в объявлении другой пользовательницы приложения. "Люблю читать, гулять по вечерней Москве и симпатичных программистов", – указала еще одна девушка в своем профиле.

Вместе с тем пользователи соцсетей неоднозначно оценили такой интерес. Некоторые комментаторы обвинили девушек в меркантильности. "IT-шники типа норм зп получают, зато сразу видно кому нужны бабки, а не отношения. Хорошо, что айтишники обычно неглупые, навряд ли поведутся на такую замануху", – написал один из пользователей.

Нашлись и те, кто предостерег от знакомства с программистами. "Сколько б раз я ни общалась с людьми из этой сферы, у них отличается мышление. И они тяжелы в общении, душнилы, иными словами. Предполагаю, что это связано с издержками профессии", – отметила другая пользовательница.

Примечательно, что в Сети также существуют специализированные ресурсы для поиска второй половинки из сферы информационных технологий, например "IT-Знакомства", где достаточно активно обновляются объявления. "Привет! Родилась в Москве, работаю, в/о (высшее образование. – Прим. ред.), без в/п (вредных привычек. – Прим. ред.), проблем. Активная жизненная позиция... Познакомлюсь с мужчиной порядочным, надежным для серьезных отношений", – оставила сообщение одна из пользовательниц сайта.



На сайте знакомств Mamba около 1,4 миллиона мужчин из России и стран бывшего СНГ указали в качестве интересов – IT, программирование, компьютеры, мобильную разработку и аналогичные теги, рассказали Москве 24 в пресс-службе дейтинг-сервиса. 74% этих пользователей находятся возрастной категории от 18 до 37 лет. В компании добавили, что часть из них еще только задумывается о своей IT карьере, учитывая моду на айтишников. Более того, в апреле Mamba проводила опрос среди пользовательниц сервиса о привлекательности профессии будущего мужа. Айтишник стал самым популярным вариантом ответа – его указали 37,4% респонденток из России.



Перспективный жених?

Само понятие "IT-специалист" в наши дни стало довольно многогранным, рассказал Москве 24 управляющий директор платформы "Авито.Работа" Артем Кумпель. Например, есть программисты, использующие язык программирования Python, и графические дизайнеры, которые могут претендовать на зарплату от 140 тысяч рублей. Однако IT-специалистами также являются разработчики сайтов и системные администраторы с заработной платой от 50 тысяч рублей в месяц, пояснил эксперт.





Артем Кумпель управляющий директор платформы "Авито.Работа" Вилка зарплат будет сильно варьироваться в зависимости от опыта работы специалиста, его уровня владения определенным набором программ и знания иностранных языков. Традиционно больше всего могут заработать full-stack-разработчики, которые создают продукт с нуля и разбираются во всех этапах разработки.

Зарплата full-stack-разработчиков может доходить до 200 тысяч рублей, отметили в компании. В то же время среди IT-специалистов медианная зарплата в Москве в целом составляет 70 тысяч рублей.

Представители сферы информационных технологий крайне востребованные на рынке труда, обратил внимание Артем Кумпель. "Пандемия и внешние события дали новый вектор и мощный толчок к очередному этапу развития. Поэтому разработчики, тестировщики, системные администраторы, безопасники – эти и многие другие представители сферы IT будут востребованы еще долгие годы", – подчеркнул эксперт.

По его словам, в Москве на 30% выросло число вакансий в группе профессий "IT, интернет, телеком" по итогам первого квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что около 85% IT-специалистов, покинувших ранее страну, вернулись обратно на родину. Глава кабмина подчеркнул, что власти оперативно приняли решения по поддержке работников сферы информационных технологий. В частности, правительство России запустило для них программу льготной ипотеки до 5% годовых. Кроме того, на ряд айтишников отечественных компаний распространили отсрочку от службы в армии.



Не в деньгах счастье

Доцент кафедры гуманитарных дисциплин ИОМ РАНХиГС при президенте РФ, кандидат психологических наук Наталия Минаева рассказала Москве 24, что повышенный интерес к айтишникам среди девушек объясняется совокупностью факторов. Во-первых, IT-специалисты традиционно высокооплачивамые работники, а во-вторых, их профессия крайне востребована.





Наталия Минаева доцент кафедры гуманитарных дисциплин ИОМ РАНХиГС при президенте РФ, кандидат психологических наук Для девушки, которая ищет спутника жизни, важна стабильность. Она понимает, что эту стабильность ей может дать представитель IT-сферы, потому что без работы он не останется. С ним она может планировать крупные расходы, например ипотеку.

Многих девушек в айтишниках привлекает такая особенность характера, как непритязательность в быту, подчеркнула эксперт. "Многие программисты не притязательны в одежде, в питании. Они зачастую увлечены своим делом, что оказывается удобным для окружающих и устраняет почву для многих семейных конфликтов", – пояснила Минаева.

Возможность IT-специалиста работать дистанционно, а следовательно, больше времени уделять семье, еще одно преимущество в глазах девушек, уточнила кандидат психологических наук.

В свою очередь, клинический психолог Вероника Казанцева рассказала Москве 24, что брак, построенный исключительно на интересе к кошельку партнера, исчерпает себя очень быстро.

"Брак может быть счастливым, если не задаваться целью исключительно получить богатого мужа. Нужны точки соприкосновения. Например, если цель найти начитанного, интеллигентного, из хорошей семьи, обеспеченного мужчину, то для этого женщина и сама должна ему соответствовать. Она сама должна быть образована, воспитана и уметь зарабатывать", – говорит Казанцева.

По мнению Минаевой, секрет счастливого союза также кроется во взаимном уважении и интересе партнеров друг к другу. Чем больше точек опоры, тем более стабильным является брак. Это может быть схожее отношение к детям, общие хобби, привела пример психолог.

