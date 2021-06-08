Кто и зачем расклеивает на машинах в Москве объявления "ищу мужа" и "ищу жену"

Москвичи заметили на улицах города машины, к стеклам которых приклеены объявления "ищу жену" или "ищу мужа". Фотографии авто распространились в соцсетях. Некоторые горожане приняли это за реальные поиски второй половинки, другие пришли к выводу, что речь может идти о мошенничестве или необычной рекламе. Разбираемся, кто и зачем расклеивает такие объявления.



"Ищу мужа" в центре Москвы

Фото автомобилей с объявлениями о поиске второй половины сначала появились в Twitter, а позже разлетелись и по другим соцсетям. На стеклах машин изнутри приклеена надпись "ищу мужа" или "ищу жену", а также ссылка на страницу на сайте знакомств, куда обращаться, в случае если предложение заинтересовало. Кроме того, прилагается QR-код, чтобы не вбивать цифры и буквы в адресную строку вручную.

Фотографии вызвали бурный интерес у пользователей Сети и активно обсуждаются на различных интернет-ресурсах. Некоторые приняли объявления за реальную попытку найти вторую половину и даже писали "соискателям". А кто-то посчитал подобные акции разводом.





комментарий из соцсетей В пятницу во "Флаконе" в Москве видел подобное объявление на машине. Я думаю, это разводка. Цепляют объявления на хорошие машины, заманивают дурачков.

Позднее пользователи опубликовали фото еще не менее десятка автомобилей разных марок, которые стояли во многих людных местах города, в том числе в центре, на ВДНХ и в Царицыно. На каждом было объявление с идентичной структурой, только искали мужа или жену совершенно разные люди.

Некоторые жители столицы пришли к выводу, что речь может идти о необычной рекламе сайта знакомств. "Даже наклеено одинаково (на всех автомобилях. – Прим. ред.). И стиль (одинаковый. – Прим. ред.). Обычная реклама", – написал один из комментаторов.



"Партизанский маркетинг"

Маркетолог Андрей Кротов в беседе с Москвой 24 рассказал, что подобная акция действительно очень похожа на рекламу, причем достаточно успешную.

"Тут многое продумано. QR-коды, чтобы было удобнее переходить на сайт. Красивые, чистые, зачастую дорогие автомобили, которые привлекают больше внимания, чем, например, ржавые "жигули", – пояснил специалист.

Такую рекламу маркетолог назвал "партизанским маркетингом". "Это, например, как раньше трафаретом на асфальте рисовали номера телефонов, тоже какие-то интим-услуги предлагали или знакомства – в общем, рекламировали то, что официально рекламировать было запрещено. Вот это примерно из той же серии", – предположил он.

При этом такой подход к раскрутке указанного сайта знакомств Кротов посчитал вполне успешным. Распечатанные на обычной бумаге объявления приклеены к стеклам автомобилей, стоят совсем недорого, а эффект не заставит себя ждать, рассказывает он.





Андрей Кротов маркетолог Реклама сработала, потому что люди об этом начали говорить. Это достаточно бюджетный способ рекламировать себя. Фото попали в инфополе, а дальше СМИ, которые это подхватывают, и комментаторы в интернете сделают эту рекламу эффективной.

По словам Кротова, совсем неважно, что большая часть комментаторов настроены негативно – называют рекламу разводкой, оставляют плохие отзывы о сайте знакомств и так далее. Положительным опытом в Сети мало кто будет делиться, отмечает маркетолог.

"То есть если человек воспользовался услугами или с кем-то так познакомился, он не будет об этом всем подряд рассказывать. А негатив выливать в соцсети могут многие, поэтому мы чаще его слышим", – пояснил специалист.

Тот факт, что пользователи Сети сознательно переходили по ссылкам, оставленным на авто, еще раз убеждает: рекламная кампания удалась, заключил Кротов.