Психолог рассказала, как отдохнуть, не уезжая в отпуск

Отпускное настроение не всем по карману. Кто-то не находит попутчика для турпоездки и тоже остается дома. Выясняем, реально ли отдохнуть, если не удалось вырваться из каменных джунглей.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отдыхать – не бездельничать

Люди едут в отпуск, выкладывая кругленькую сумму, чтобы набраться новых впечатлений, максимально отойти от бытовых дел и сменить обстановку. Без такой перезагрузки сложно почувствовать себя полным сил и готовым к новым свершениям. По словам практикующего психолога Ольги Хабибулиной, для того чтобы отдохнуть, нужно пополнить все виды энергии – психическую, физическую и духовную (смысловую). Именно это и происходит в отпуске. Тем же, кто по каким-то причинам не имеет возможности отправиться в путешествие, остается организовать отпускное настроение в домашних условиях.

Многие отпускники прежде всего мечтают о том, чтобы как следует выспаться. Кто-то засиживается за полночь за просмотром фильмов, а потом поднимается около полудня, оправдываясь тем, что заслужил право поваляться в кровати. Другие вообще не выходят из дома несколько дней подряд, считая, что главная задача выпускника – отлежаться и ни о чем не беспокоиться.

В дни такого отдыха человек не зацикливается на питании, заказывая на дом готовую еду, не придерживается распорядка дня. И попадает в ловушку безделья, которое чревато снижением физической активности, нарушением пищеварения и сна. Грубо говоря, чтобы человек отдохнул, ему надо устать. И речь не об усталости, накопившейся за год, а о ежедневных нагрузках.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Да здравствует режим!

В первую очередь, по словам Ольги Хабибулиной, надо наладить режим дня – организм от этого только выиграет. Летом хорошо вставать в одно время (в идеале – в 06:00) и отправляться на часовую прогулку, а потом принимать контрастный душ. Как правило, в отеле или в круизе мы поднимаемся пораньше, чтобы успеть на завтрак и экскурсии, а также попасть на пляж до того, как займут лежаки и не наступит изнуряющая жара. Это не значит, что человек с первого дня отпуска должен жить в жестком режиме, надоевшем ему в трудовые будни. Два-три дня можно дать себе возможность расслабиться и выспаться столько, сколько потребует организм. Однако ложиться в эти дни лучше до полуночи, используя время самого полезного сна. Постепенно вы станете подниматься раньше и раньше.

"Оцените и усовершенствуйте свое место для сна, – советует эксперт. – Туристы в отелях высыпаются и чувствуют себя отдохнувшими благодаря хорошему матрасу и сатиновому постельному белью. Стоит приобрести такой комплект".

Часть отпускных можно потратить на удовольствия, которые обычно предлагают в отелях, – сходить на массаж лица и тела, посетить хамам, сделать необычную прическу. Можно не отказывать себе в покупке овощей и фруктов, на которые вы раньше из-за цены не решались взглянуть. Если позволяют средства, то можно обедать или ужинать в кафе, выбирая каждый раз новую локацию.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сам себе экскурсовод

И все-таки отдых не отдых без новых впечатлений. В путешествиях мы ценим, в частности, возможность побродить по улочкам незнакомого города, заходя в музеи, картинные галереи, сувенирные лавки и уличные кафе. То же самое можно получить и в родном городе. Вспомните, когда вы в последний раз были в Третьяковской галерее, ходили в театр да и вообще – выбирались в центр города и неторопливо прогуливались здесь. Откройте в интернете список музеев и усадеб – наверняка есть такие, в которых вы никогда не бывали. Составьте план посещений интересных мест, обязательно закажите экскурсии.

Как вариант – побродите с фотоаппаратам по улицам, полюбуйтесь на красивые дома, ограды, окна. Скачайте в интернете аудиогид, привязанный к карте местности. С помощью этой программы можно пройти по городу, останавливаясь возле интересных зданий и слушая об их истории. Есть и такие тематические экскурсии.

Позвольте себе шопинг в сувенирных магазинах и на развалах, где продаются винтажные и антикварные вещи. Большая часть сувениров – это безделушки, которые не пригодятся в хозяйстве, но принесут массу положительных эмоций.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Будьте как дети

Психолог советует не забывать про эмоции и чувства. Важно избавиться от отрицательной энергии и негатива: съездить в лес и хорошенько поорать на деревья, мысленно представляя всех тех, кто причинял вам боль.





Ольга Хабибулина психолог Наполниться хорошими эмоциями поможет активация внутреннего ребенка – купите мыльные пузыри и попускайте их в парке. Сходите в зоопарк, посмотрите на животных, купите там себе сладкую вату. Покатайтесь по ночному городу и выпейте кофе с кем-нибудь из друзей. Многие мечтают об этом и с радостью составят вам компанию, потому что тоскуют без такого общения. Гуляйте по городу и наблюдайте за людьми – это вдохновляет.

Психолог советует поставить перед собой новые цели, вспомнить, о чем вы мечтали в детстве и в юные годы и наконец осуществить эти мечты. По словам эксперта, неважно, где вы находитесь. Важно, что вы делаете и как к этому относитесь. А позитивное мышление поможет превратить ваше лето в самое лучшее, если вы сами возьмете за это ответственность.

