Кабмин РФ запустил льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов

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Правительство РФ запустило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания.

"Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий", – отметил премьер-министр.

Максимальный размер займа в городах-миллионниках будет равен 18 миллионам рублей, в других – 9 миллионам рублей.

"Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч кредитов на общую сумму порядка 240 миллиардов рублей", – заключил Мишустин.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование ипотеки для IT-специалистов. Получить льготную ипотеку смогут не менее 10 тысяч человек.

Кроме того, правительство выделит больше 20 миллиардов рублей на поддержку IT-компаний. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

