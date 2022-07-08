Психолог рассказала, как определить прочность брака на 5 лет вперед

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Психолог Анна Шепель в беседе с Москвой 24 назвала два показателя, которые помогут спрогнозировать прочность брака.
"По результатам научных исследований, отзывчивость и эмоциональная чуткость – показатели, по которым можно судить о том, насколько прочным будет брак через пять лет. Чем больше дефицит отзывчивости, тем меньше ощущение привязанности и близости", – отметила она.
В свою очередь, эмоциональная близость дает ощущение безопасности и прочной связи – в таких отношениях растет уверенность в надежности партнера, отметила психолог. Таким образом, именно этот фактор позволяет проще проходить через конфликты и сложные периоды, которые неизбежны в любой паре.
Эксперт подчеркнула, что при обоюдном желании партнеров до определенного момента трудности в браке можно преодолеть, обратившись к специалисту. "Если в паре есть насилие, агрессия, подавление одного партнера другим – это яркий сигнал о том, что все стало слишком плохо. Однако если оба готовы работать над отношениями, менять свое поведение, говорить о своих потребностях и прислушиваться к потребностям другого, обращаться за помощью к психологу, то брак можно спасти", – сказала она.
При этом худшим вариантом Шепель назвала решение оставаться вместе по привычке, из страха, из чувства вины или из-за детей.
"Терпеть ради кого-то – слишком большая жертва. Родители часто вешают ее, например, на своих детей – в виде вины или непомерных требований. Но эту жертву невозможно оплатить, потому что цена – собственная жизнь и счастье родителя. И человек, оставаясь в нездоровых отношениях, одновременно подает ребенку пример построения несчастливой семьи", – отметила психолог, добавив, что в итоге дети часто повторяют усвоенный в детстве сценарий отношений.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о назначении 8 июля, Дня семьи, любви и верности, праздничным и выходным. В пояснительной записке говорится, что этой дате надо придать особое значение, чтобы создать и укрепить в сознании общества исторически сложившиеся ценности семьи. Если 8 июля станет нерабочим, россияне смогут в этот день собираться всей семьей, проводить время со своими родными и близкими.
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