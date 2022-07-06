Психолог объяснила, почему москвичи готовы целоваться на первом свидании

Практически половина жителей столицы относится к поцелуям на первом свидании с одобрением, показал опрос. При этом неуместным такое раннее проявление чувств сочли всего 26% москвичей. Психолог-сексолог Надежда Петрасова объяснила, стоит ли быть настолько раскрепощенным на первой романтической встрече.



Не скрывая чувств

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Онлайн-опрос провели среди владельцев карты "Тройка". Выяснилось, что 49% москвичей относятся к поцелуям на первом свидании положительно. Вместе с тем 26% респондентов посчитали неуместной такую раннюю близость, а оставшаяся четверть горожан затруднилась с ответом.

Примечательно, что 32% опрошенных не нравятся пары, которые целуются в общественных местах. Другие 28% умиляются при виде такого выражения чувств. Еще 22% испытывают радость, а остальным 18% респондентов это безразлично.

Москвичи также раскрыли свое отношение к поцелуям при встрече. Среди респондентов только каждый десятый делает это в качестве приветствия. 32% опрошенных больше предпочитают рукопожатие, 30% – объятия. Еще 19% ограничиваются устным приветствием, а 9% – улыбкой.

Ранее про пользу, которую приносят поцелуи, рассказала старший научный сотрудник лаборатории возрастных метаболических и эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра Екатерина Иванникова. По ее словам, в первую очередь такая близость способствуют активации иммунитета. Соответствующий эффект возникает на фоне того, что между партнерами происходит обмен вирусами и бактериями.

Однако, помимо пользы, следует учитывать и риски, которые несут поцелуи. Дерматолог Ольга Божок напомнила, что при таком контакте можно заразиться хеликобактериозом, герпесом или подхватить кариозное воспаление зубов.

"Советую всем внимательнее относиться к выбору партнера и помнить, что от болезней, передающихся через ротовой контакт, практически нет действенных способов профилактики", – подчеркнула она.



Главное – не спугнуть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Психолог-сексолог Надежда Петрасова в разговоре с Москвой 24 отметила, что если человек хочет серьезных отношений, то целовать партнера на первом свидании не стоит.





Надежда Петрасова психолог-сексолог Поцелуй – это одно из сексуальных, интимных проявлений. Конечно, если цель свидания – получить удовольствие, заняться сексом, то чем быстрее произойдет поцелуй, тем лучше. Так как он может быть очень информативен и показать, какую поведенческую стратегию в сексе партнер предпочитает.

Но если вы настроены найти серьезные отношения, то поцелуй на первом свидании может спугнуть партнера, предупредила эксперт. "Он может расценить это как признак легкомыслия. Подумать, что для вас такой быстрый переход к интиму – норма, которую вы практикуете на каждом свидании", – подчеркнула Петрасова.

При построении серьезных отношений важно растянуть удовольствие, рекомендует психолог. "Пусть партнер какое-то время пофантазирует – как вы целуетесь, прикасаетесь. Это подогреет желание и интерес к вам", – отметила специалист.

Если отношения завязались, то подогреть страсть некоторым влюбленным помогают поцелуи в общественных местах, указала она.





Надежда Петрасова психолог-сексолог Для пары это может быть элемент интима, когда их кто-то видит. Такой раскрепощающий момент повышает выделение дофамина, а иногда и адреналина – потому что это происходит в общественном месте. Особенно если у человека демонстративный тип личности и ему важно быть на виду.

Петрасова добавила, что жителям мегаполиса свойственно легче относится к поцелуям. "Жителей маленьких городов часто преследует мысль – меня все знают, а вдруг кто увидит. Это ограничивает", – считает психолог.

При этом в мегаполисах больше людей, а потому жители более раскрепощены и меньше думают о мнении окружающих, заключила она.

