Ученые определили время, спустя которое возникает "любовь с первого взгляда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Исследование, которое провели ученые Еврейского университета в Иерусалиме, показало, что на возникновение сильных романтических чувств уходит не менее двух минут. Таким образом, израильские ученые установили, что "любви с первого взгляда" не существует. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Участниками эксперимента стали 16 мужчин и 16 женщин, которые находятся в поиске партнеров. Ученые устроили им десятки свиданий, после чего с помощью анализа объективных физиологических признаков выявили тех, кто испытал чувство влюбленности.

О возникшей симпатии впервые встретившихся свидетельствуют жесты и так называемые сигналы тела. Испытывающие взаимное влечение партнеры склонны копировать позы друг друга. Их схожим образом бросает в пот, а сердца начинают учащенно биться с близкой частотой.

Обоюдную симпатию испытали треть испытуемых, а подробный анализ жестов добровольцев и информации с датчиков на их телах позволил установить точное время наступление влюбленности. Наиболее быстрый результат – две минуты.

Ранее искусственный интеллект выяснил, что влияет на качество романтических отношений. В ходе испытаний ИИ предоставили данные 11 196 пар, на основе которых он вывел параметры отношений с точки зрения компьютерных алгоритмов. Выяснилось, что тип отношений гораздо важнее для счастья, чем конкретная особенность партнера.

