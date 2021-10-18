Психологи выяснили, от чего зависят прочные романтические отношения

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Для удачных романтических отношений необходимо чувство общей реальности. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на исследование психологов из бизнес-школы Колумбийского университета (США).
Считается, что ключевую роль в романтических отношениях играет то, как партнеры воспринимают друг друга. Однако группа исследователей под руководством Майи Россиньяк-Милон сосредоточила внимание на том, как партнеры воспринимают мир.
"Вам знакомо чувство, когда вы начинаете разговор с незнакомцем и сразу же можете продолжить мысли друг друга, начинаете сплетничать между собой? Или когда вы смотрите на близкого человека на другом конце комнаты посреди мероприятия и знаете, что он чувствует то же самое?" – перечислила варианты такого взаимопонимания автор исследования.
Для подтверждения гипотезы ученые привлекли 1 571 человека, выяснив, что опыт обмена чувствами и убеждениями играет ключевую роль при построении близких отношений. Схожее мировоззрение создает впечатление общей реальности. Об этом свидетельствуют ответы на вопросы, полученные исследователями. В частности, большинство респондентов согласились с утверждениями: "Мы обычно разделяем одни и те же мысли по поводу явлений", "Мы часто думаем об одном и том же одновременно", "События кажутся нам более реальными, когда мы переживаем их вместе".
"Как только у романтических пар сформировалось сильное чувство общей реальности, у них появляется мотивация поддерживать и защищать его", – подчеркивают исследователи.
Ситуации, в которых это общее чувство реальности подвергается сомнению, пары обычно стараются устранить, вспоминая совместные события и факты, которые их объединяют.
Ранее искусственный интеллект выяснил, что влияет на качество романтических отношений. В ходе испытаний ИИ предоставили данные 11 196 пар, на основе которых он вывел параметры отношений с точки зрения компьютерных алгоритмов. Выяснилось, что тип отношений гораздо важнее для счастья, чем конкретная особенность партнера.
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