ИИ выяснил, что влияет на качество романтических отношений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Благодаря исследованию романтических отношений искусственным интеллектом (ИИ) стало известно, что характер взаимоотношений влюбленных можно спрогнозировать. Об этом сообщает Pravda.Ru.

В ходе испытаний искусственному интеллекту предоставили данные 11 196 пар, на основе которых он вывел параметры отношений с точки зрения компьютерных алгоритмов.

Оказалось, что общие особенности типа отношений являются более значимыми, чем характеристики, основанные на персональных качествах. Речь идет о том, что тип отношений гораздо важнее для счастья, чем конкретная особенность партнера.

Также ИИ выделил основные параметры счастья в отношениях, к которым относятся благодарность, сексуальная удовлетворенность, желание сделать партнера счастливым, низкий уровень конфликтности, положительно воспринимаемые партнерские обязательства.

При этом раздражительность, тревожность, фанатичная привязанность и неудовлетворенность жизнью одного из партнеров, по словам специалистов, относятся к факторам риска.



"В основе выводов лежит довольно простая истина. Индивидуальные особенности человека, которого мы выбираем, не так важны, как отношения, которые мы строим. Динамика отношений, которую вы создаете с кем-то, – жизненные ценности, шутки, общий опыт – намного более важна, чем люди, состоящие в этих отношениях", – прокомментировали авторы исследования.

Ранее сообщалось, что сексологи рекомендуют россиянам не вступать в интимные отношения на первом свидании. Для мужчин и для женщин важна некая игра, состоящая из трех стадий: романтики, телесного контакта, интима.

