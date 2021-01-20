Психолог назвал минимальный возраст женщин для брака

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Прежде чем создать семью, женщине важно обрести психологическую зрелость, или "взрослость", считает кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ Сергей Молчанов.
По его мнению, наличие составляющих ее качеств позволит построить с мужчиной нормальные партнерские отношения. Как правило, зрелость плюс-минус необходимого уровня достигается в возрасте 25–27 лет.
"Чтобы не было такого, когда женщина ищет в муже отца, переносит на него фигуру зависимости с родителей или с какого-то другого прошлого романтического опыта. Исходя из этого момента, можно думать про психологические рамки, условно нижние границы, когда имеет смысл вступать в брак", – цитирует доцента News.ru.
При этом Молчанов заметил, что бывают случаи, когда женщина обретает психологическую зрелость несколькими годами раньше этого возраста либо же, наоборот, этого не происходит даже после 30 лет.
Специалист добавил, что в целом верхняя граница возраста для вступления женщин в брак отсутствует. При этом он посоветовал выходить замуж тогда, когда есть репродуктивная возможность родить ребенка.
Ранее на "Авито" появилось объявление, в котором один из столичных свадебных салонов предлагает девушкам сфотографироваться в свадебном платье "назло бывшему". Москвички могут примерить один из 500 нарядов и сделать фото, которое затем в соцсетях увидит бывший партнер.
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