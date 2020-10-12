В Москве сдают трехкомнатную квартиру вместе с котом

Фото: соцсети
Москвичка Анна разместила в соцсетях объявление о сдаче трехкомнатной квартиры в районе метро "Университет" вместе с котом.
Хозяйка квартиры сообщила, что в связи с карантином у семьи не оказалось возможности вернуться за котом, поэтому они готовы сдать трешку вместе с животным. Кота обещали забрать через год, а все расходы на животное за этот период хозяева обязуются взять на себя.
Горожане отреагировали на объявление по-разному. Одни с удовольствием готовы разделить серые будни с милым котом. "Друг на целый год!", "Боюсь, что привыкну, и потом вам его не отдам", "А можно кота в аренду без квартиры?" – пишут они. Другие упрекают хозяев в эгоизме по отношению к домашнему животному: "Я бы не доверила кота чужим людям, для меня это как ребенок", – написала Наталья.
Сейчас серый в полосочку кот живет на территории 93 квадратных метра с подругой хозяйки, которая временно за ним присматривает. "Он сыт и доволен, сердобольных граждан прошу за судьбу кота не беспокоиться", – написала хозяйка Анна.
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