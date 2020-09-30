В свадебном салоне рассказали, насколько популярна услуга "Назло бывшему"

Фото: скриншот объявления с сайта Avito.ru

Один из столичных свадебных салонов предлагает женщинам услугу сфотографироваться в свадебном платье, чтобы позлить своего бывшего. Жительницы Москвы могут бесплатно примерить одно из 500 нарядов и сделать фото, которое потом в соцсетях увидит экс-партнер.

Менеджер рассказала Москве 24, что такая необычная идея пришла основательнице свадебного салона. Хотя подтолкнула ее к этому реальная ситуация, когда одна из посетительниц в процессе примерки свадебного платья рассказала, что на самом деле замуж не выходит, а просто хочет фото в платье, чтобы бывший кусал локти.

К удивлению сотрудников салона, услуга "Назло бывшему" оказалась очень востребованной. Запросы посыпались уже в первый день.





менеджер свадебного салона Мы не ожидали, что будет такой резонанс, но девчонки очень активно записываются. На ближайшую неделю уже по одной девушке в день на примерку точно есть.

По словам менеджера, основной контингент – девушки в возрасте от 20 до 30 лет. Одни хотят позлить бывшего молодого человека, другие – мужа, а третьи делают фото с тонким намеком своему нынешнему мужчине. В комплект к свадебному платью для фото идут фата, серьги и украшения.

Представители салона заявили, что не преследовали цели поймать на этом хайп. "Мы выложили объявление без каких-либо мыслей о хайпе и пиаре. В поддержку девочек, кто хочет замуж или хочет позлить своих бывших молодых людей", – сообщила менеджер.