В свадебном салоне рассказали, насколько популярна услуга "Назло бывшему"

Фото: скриншот объявления с сайта Avito.ru
Один из столичных свадебных салонов предлагает женщинам услугу сфотографироваться в свадебном платье, чтобы позлить своего бывшего. Жительницы Москвы могут бесплатно примерить одно из 500 нарядов и сделать фото, которое потом в соцсетях увидит экс-партнер.
Менеджер рассказала Москве 24, что такая необычная идея пришла основательнице свадебного салона. Хотя подтолкнула ее к этому реальная ситуация, когда одна из посетительниц в процессе примерки свадебного платья рассказала, что на самом деле замуж не выходит, а просто хочет фото в платье, чтобы бывший кусал локти.
К удивлению сотрудников салона, услуга "Назло бывшему" оказалась очень востребованной. Запросы посыпались уже в первый день.
По словам менеджера, основной контингент – девушки в возрасте от 20 до 30 лет. Одни хотят позлить бывшего молодого человека, другие – мужа, а третьи делают фото с тонким намеком своему нынешнему мужчине. В комплект к свадебному платью для фото идут фата, серьги и украшения.
Представители салона заявили, что не преследовали цели поймать на этом хайп. "Мы выложили объявление без каких-либо мыслей о хайпе и пиаре. В поддержку девочек, кто хочет замуж или хочет позлить своих бывших молодых людей", – сообщила менеджер.
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