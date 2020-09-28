Ученые выяснили, что супружество помогает сбросить лишние килограммы

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Супружество помогает сбросить лишние килограммы. К такому выводу пришли ученые, которые исследовали здоровье человека в браке, сообщает "Мир 24".

Специалисты выяснили, что женатые партнеры быстрее худеют. Ученые наблюдали за 300 людьми, среди которых в том числе были молодожены с избыточным весом. Как оказалось, они в течение нескольких месяцев сбрасывали вес, а стройные люди не толстели.

Как отмечают исследователи, супружеская жизнь является хорошим стимулом бороться с лишним весом и вести здоровый образ жизни. В то же время не исключается, что такая тенденция касается не только молодоженов, но и людей, женатых на протяжении долгого времени.

Ранее в полицию обратилась 51-летняя жительница Санкт-Петербурга с просьбой найти ее мужа, который сбежал после церемонии в ЗАГСе.

По словам женщины, в день свадьбы ее супруг, сидя в такси у ЗАГСа, сообщил, что забыл там свой паспорт, и вышел из машины, чтобы забрать его. После этого женщина не видела своего супруга. Теперь женщина просит полицию найти мужа, а после планирует развестись.