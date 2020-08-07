Британец сжег свою квартиру, пытаясь сделать сюрприз невесте

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Житель Великобритании Альберт Ндреу намеревался сделать предложение своей девушке Валерии Мадевич, но в результате несчастного случая сжег квартиру. Об этом сообщает "Мир 24".

26-летний мужчина четыре часа украшал комнату цветами и воздушными шарами, после чего зажег свечи, уложенные фразой: "Marry me?" ("Выйдешь за меня?").

После этого пара отправилась на свидание. Когда Ндреу с избранницей вернулись домой, из квартиры мужчины уже шел дым. Несмотря на вмешательство пожарных, квартира полностью выгорела.

"Я повесил повсюду воздушные шары, установил свечи. Мне пришлось выложиться по полной. Я так беспокоился о том, что что-то пойдет не так, что даже представить себе не мог, что смогу поджечь дом", – рассказал Альберт Ндреу.

Несмотря на произошедшее, он сделал девушке предложение прямо на пепелище. Мадевич ответила да. Паре временно придется жить у одного из родственников Альберта.

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