Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Два сотрудника ЦППК сыграли свадьбу в поезде "Иволга" в День всех влюбленных, сообщает пресс-служба перевозчика.

ЦППК в честь Дня святого Валентина решила преподнести своим сотрудникам подарок, организовав свадебный флешмоб. Свадебными клятвами обменялись машинист Алексей Салтыков и помощник машиниста Елена Лысенко. В пресс-службе напомнили, что она единственная в России женщина с правом управления электропоездом.

Жених и невеста вошли на станции Одинцово. Церемонию организовали в электропоезде, следовавшем по маршруту МЦД-1 "Белорусско-Савеловский". Провел ее эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец.

Гостями церемонии стали пассажиры электропоезда, которые делали фото и в прямом эфире социальных сетей рассказывали о торжестве. Предложение руки и сердца тоже оказалось нестандартным: вместо кольца жених на палец невесты надевал обычную съедобную сушку.

Маршрут завершили на станции Савеловская, где государственный академический оркестр солистов "Русские узоры" Московской областной филармонии встретил молодоженов маршем Мендельсона в стиле блюз. Еще один подарок от ЦППК – фотосессия.

Всего 14 февраля в Москве зарегистрирует брак более 500 пар. Для молодоженов и тех, кто только принял решение подать заявление, в 24 загсах столицы подготовили праздничную программу.

Кроме того, для пар организуют около 60 мероприятий. Всю неделю тематические события проходят в библиотеках и культурных центрах столицы. Посетителей ждут мастер-классы по парным танцам, спектакли, лекции и многое другое.