День святого Валентина: что это и зачем

63-летний москвич, маркетолог и лидер движения slow food в России Виктор Майклсон решил поговорить об одном из самых спорных праздников – откуда он взялся, как пришел в Россию и как к нему вообще относиться.



Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Американская политика ретейла выстроена просто, однообразно, но эффективно: с периодичностью в пару месяцев в календаре выскакивает праздник – Папин день, Мамин день, День благодарения (список можете продолжить сами). И в этот день ну просто необходимо поздравлять, вести в ресторан, дарить подарки... Этот "сговор" американских производителей и ретейлеров (от открыток до индеек) постепенно – на хвосте глобализации – распространился по всему миру.

В США это действительно День влюбленных – людей, состоящих в романтических отношениях. Открытки с признаниями (be my Valentine!), приглашения на свидания (как правило, на романтический ужин в ресторане), подарки (ювелирные изделия)... Довольно часто именно в этот день делаются предложения, дарятся кольца, обсуждаются радужные перспективы любви без конца и без края.

Подростки идут со своими "валентинками" в кино на романтическую комедию, целуются на заднем ряду, гуляют, взявшись за руки, – в общем, репетируют вот этот любовный аспект взрослой жизни.

По сведениям из некоторых источников, святых с таким именем было два, и кого из них мы чтим 14 февраля – неясно. Он (или они?) из числа раннехристианских мучеников, чтимых католической церковью. Якобы, будучи подпольным священником, он благословлял браки христиан, был пойман во время своего визита в Рим и убит. Его останки хранятся в разных церквях Италии, а что-то даже доехало до Дублина, где стало своеобразной Меккой для романтических парочек.



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Итальянцы к хайпу вокруг святого Валентина относятся с недоумением. Я помню, как во время экскурсии по Риму гид, остановившись перед церковью, где хранилась реликвия, спросил с тревогой в голосе: "Надеюсь, среди вас нет американцев? Вы не потребуете провести час в этой церкви?"

У итальянцев, замечу в скобках, есть свой романтический фетиш – склеп семейства Капулетти, где произошла последняя сцена знаменитой трагедии Шекспира. Именно Джульетту влюбленные итальянские подростки просят навеки сохранить любовь. И именно на решетке этого склепа впервые появились замки, навеки скрепляющие беззаветную любовь, с надписью "Mario e Lucia per sempre!"

Со святым Валентином произошло все в точности по знаменитой фразе Вольтера: "Если бы бога не существовало, его надо было бы придумать!" Современная цивилизация нуждалась в некоем символе романтической любви, и именно римский великомученик третьего века прошел кастинг.

Как и многие заморские праздники, День всех влюбленных немало трансформировался, попав на российскую почву. Принесли его сюда экспаты – именно они парочками (часто с новоиспеченными русскими подружками) заполняли в 90-е немногочисленные московские рестораны каждое 14 февраля. Поначалу праздник в силу невнятности и явной заморскости вызвал сопротивление – предлагалась альтернатива в виде Дня семьи, любви и верности, который отмечается в День святых Петра и Февронии, но как-то не зашло. История муромских чудотворцев больше акцентировалась на семейных ценностях, в то время как святой Валентин обходил эту тему стороной.



Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Вскоре праздник, как водится, стал отмечаться в клубах. Шарики с сердечками и в форме сердечек, романтический саундтрек – все для создания атмосферы. Не отстают и кинотеатры: к празднику появляются именно те фильмы, которые приятно смотреть с задних рядов.

Для меня этот день, как и все официальные праздники, вызывал всегда скепсис: если ты любишь человека, то почему тебе нужен специальный день для того, чтобы в этом признаться, сказать главные слова, подарить подарок, пригласить наконец в ресторан? Но ровно 10 лет назад произошло невероятное: я в пятницу вечером пошел в клуб "Солянка" (если кто помнит о таком легендарном месте). Это было 13 февраля. И вскоре после полуночи, уже 14-го, я встретил свою любовь...

Поначалу ничего не предвещало катастрофы: ну познакомились, потанцевали, угостил коктейлем, поцеловались, пригласил к себе, получил вежливый отказ, обменялись телефонами.

И потом прожили вместе восемь лет.

К чему я это? Да к тому, что даже такие "языческие", "ненамоленные" праздники имеют свою магию. Верьте в чудо – и оно случится!