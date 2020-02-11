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Библиотеки Москвы подготовили программу ко Дню всех влюбленных

Библиотеки подготовили программу ко Дню всех влюбленных
город общество праздники досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные библиотеки и культурные центры подготовили специальную программу ко Дню всех влюбленных.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, всего запланировано около 60 мероприятий. Они пройдут с 12 по 15 февраля. Москвичей ждут музыкальные концерты, мастер-классы по парным танцам, спектакли, лекции и многое другое.

В библиотеке искусств имени А. Боголюбова пройдет вечер, посвященный творчеству писателя Ивана Бунина. В Доме Гоголя можно будет послушать лекцию "Гений и муза. Сальвадор Дали и Елена Дьяконова".

14 февраля культурный центр "Вдохновение" организует вечер быстрых свиданий, а культурный центр "Москворечье" приглашает всех желающих на бесплатный мастер-класс по аргентинскому танго.

Ранее стало известно, что в День всех влюбленных молодоженам вручат сувениры из ствола кремлевской ели в виде подставки под кольца и семена кремлевской елки.

Также 14 февраля москвичи смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана. Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10:00 до 22:00.

Как провести День всех влюбленных в Москве

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