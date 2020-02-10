Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:44

Молодоженам подарят сувениры из ствола кремлевской ели 14 февраля

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские молодожены получат сувенир из ствола кремлевской ели в День всех влюбленных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС Москвы.

Собеседник агентства рассказал, что раздавать памятные сувениры будут 14 февраля во Дворце бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС). В День всех влюбленных молодоженам вручат сувениры из ствола главной ели в виде подставки под кольца и семена кремлевской елки.

"Человек должен построить дом, посадить дерево и воспитать ребенка. Вот со вторым пунктом мы и можем помочь новой семье, а вместе с тем – и всей планете. Это то, что нам всем по силам", – цитирует пресс-служба слова сотрудника центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Тимура Усманова.

Ранее сообщалось, что в День святого Валентина москвичи смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана. Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10:00 до 22:00.

Светодиодный экран размером 5,3 на 6,72 метра расположен на фасаде здания, который выходит на Садовое кольцо. Для участия в бесплатном марафоне нужно оставить текст романтического признания на сайте ЦДП. Сообщения принимают до 21:59 14 февраля.

День всех влюбленных традиционно отмечают 14 февраля. Праздник также известен как День святого Валентина. Отмечающие дарят любимым и дорогим людям приятные мелочи – цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки – валентинки.

Как провести День всех влюбленных в Москве

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика