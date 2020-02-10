Молодоженам подарят сувениры из ствола кремлевской ели 14 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские молодожены получат сувенир из ствола кремлевской ели в День всех влюбленных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС Москвы.

Собеседник агентства рассказал, что раздавать памятные сувениры будут 14 февраля во Дворце бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС). В День всех влюбленных молодоженам вручат сувениры из ствола главной ели в виде подставки под кольца и семена кремлевской елки.

"Человек должен построить дом, посадить дерево и воспитать ребенка. Вот со вторым пунктом мы и можем помочь новой семье, а вместе с тем – и всей планете. Это то, что нам всем по силам", – цитирует пресс-служба слова сотрудника центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Тимура Усманова.

Ранее сообщалось, что в День святого Валентина москвичи смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана. Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10:00 до 22:00.

Светодиодный экран размером 5,3 на 6,72 метра расположен на фасаде здания, который выходит на Садовое кольцо. Для участия в бесплатном марафоне нужно оставить текст романтического признания на сайте ЦДП. Сообщения принимают до 21:59 14 февраля.

День всех влюбленных традиционно отмечают 14 февраля. Праздник также известен как День святого Валентина. Отмечающие дарят любимым и дорогим людям приятные мелочи – цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки – валентинки.

