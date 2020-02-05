Москвичи 14 февраля смогут признаться в любви с большого медиаэкрана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В День святого Валентина москвичи смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Транслировать их будут на большом медиаэкране, установленном на здании "Цифрового делового пространства" (ЦДП) на Покровке.

Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10:00 до 22:00. Светодиодный экран размером 5,3 на 6,72 метра расположен на фасаде здания, который выходит на Садовое кольцо. Для участия в бесплатном марафоне нужно оставить текст романтического признания на сайте ЦДП. Сообщения принимают до 21:59 14 февраля.

Кроме того, в День всех влюбленных в центре столицы организуют праздник под названием Love Tech. Вход на все мероприятия бесплатный, надо лишь зарегистрироваться. Площадка будет открыта с 10:00 до 22:50 всех. Для ее гостей подготовили кинопоказы и общение с роботом-поэтом. Он будет писать почерком Александра Пушкина любовные послания, продиктованные гостями мероприятия.

На площадке установят 15-килограммовую скульптуру из шоколада в виде сердца. Ее разрежут на кусочки и будут угощать желающих. Также на празднике можно будет сделать памятные снимки в различных фотозонах.

В "Цифровом деловом пространстве" с 10:00 до 18:00 пройдет конференция Love Tech. Гости встретятся с основателями сервисов онлайн-знакомств и разработчиками голосовых помощников, а также с экспертами по демографии, медицине и семейным отношениям.

День всех влюбленных традиционно отмечают 14 февраля. Праздник также известен как День святого Валентина. Отмечающие дарят любимым и дорогим людям приятные мелочи – цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки – валентинки. Принято также посещать различные романтические мероприятия.

Самым популярным городом для свиданий в День святого Валентина в этом году стал Рим. Популярными местами для проведения уикенда также определены Бангкок, Будапешт, Прага и Ереван. Среди российских городов влюбленные выбрали Москву, Санкт-Петербург и Сочи.