Москвичи 14 февраля смогут признаться в любви с большого медиаэкрана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В День святого Валентина москвичи смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Транслировать их будут на большом медиаэкране, установленном на здании "Цифрового делового пространства" (ЦДП) на Покровке.
Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10:00 до 22:00. Светодиодный экран размером 5,3 на 6,72 метра расположен на фасаде здания, который выходит на Садовое кольцо. Для участия в бесплатном марафоне нужно оставить текст романтического признания на сайте ЦДП. Сообщения принимают до 21:59 14 февраля.
Кроме того, в День всех влюбленных в центре столицы организуют праздник под названием Love Tech. Вход на все мероприятия бесплатный, надо лишь зарегистрироваться. Площадка будет открыта с 10:00 до 22:50 всех. Для ее гостей подготовили кинопоказы и общение с роботом-поэтом. Он будет писать почерком Александра Пушкина любовные послания, продиктованные гостями мероприятия.
На площадке установят 15-килограммовую скульптуру из шоколада в виде сердца. Ее разрежут на кусочки и будут угощать желающих. Также на празднике можно будет сделать памятные снимки в различных фотозонах.
В "Цифровом деловом пространстве" с 10:00 до 18:00 пройдет конференция Love Tech. Гости встретятся с основателями сервисов онлайн-знакомств и разработчиками голосовых помощников, а также с экспертами по демографии, медицине и семейным отношениям.
День всех влюбленных традиционно отмечают 14 февраля. Праздник также известен как День святого Валентина. Отмечающие дарят любимым и дорогим людям приятные мелочи – цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки – валентинки. Принято также посещать различные романтические мероприятия.
Самым популярным городом для свиданий в День святого Валентина в этом году стал Рим. Популярными местами для проведения уикенда также определены Бангкок, Будапешт, Прага и Ереван. Среди российских городов влюбленные выбрали Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: