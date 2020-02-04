Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:00

Названы самые популярные места для путешествий в День святого Валентина

общество туризм

Фото: depositphotos/sborisov

Самым популярным городом для свиданий в День святого Валентина стал Рим. Об этом сообщает портал OneTwoTrip.

Популярными местами для проведения уикенда также определены Бангкок, Будапешт, Прага и Ереван. Среди российских городов влюбленные выбрали Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее сообщалось, что в День всех влюбленных "Аптекарский огород" в Москве подготовил специальную программу для посетителей. Там организуют мастер-классы по созданию открыток-валентинок из натуральных цветов и концерт "Джаз для влюбленных" в тропиках среди пальм и орхидей.

День святого Валентина, по словам психологов, могут отметить и те, кто не состоит в отношениях. Нужно лишь купить себе подарок и не грустить из-за одиночества. Ну а москвичам, которые уже нашли свою любовь, стоит обратить внимание на праздничные мероприятия в столице.

День всех влюбленных традиционно отмечают 14 февраля. Праздник также известен как День святого Валентина. Отмечающие дарят любимым и дорогим людям приятные мелочи – цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки – валентинки. Принято также посещать различные романтические мероприятия.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика