Названы самые популярные места для путешествий в День святого Валентина

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Самым популярным городом для свиданий в День святого Валентина стал Рим. Об этом сообщает портал OneTwoTrip.

Популярными местами для проведения уикенда также определены Бангкок, Будапешт, Прага и Ереван. Среди российских городов влюбленные выбрали Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее сообщалось, что в День всех влюбленных "Аптекарский огород" в Москве подготовил специальную программу для посетителей. Там организуют мастер-классы по созданию открыток-валентинок из натуральных цветов и концерт "Джаз для влюбленных" в тропиках среди пальм и орхидей.

День святого Валентина, по словам психологов, могут отметить и те, кто не состоит в отношениях. Нужно лишь купить себе подарок и не грустить из-за одиночества. Ну а москвичам, которые уже нашли свою любовь, стоит обратить внимание на праздничные мероприятия в столице.

День всех влюбленных традиционно отмечают 14 февраля. Праздник также известен как День святого Валентина. Отмечающие дарят любимым и дорогим людям приятные мелочи – цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки – валентинки. Принято также посещать различные романтические мероприятия.

