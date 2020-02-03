Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:52

Открытки из цветов научат делать в "Аптекарском огороде" 14 февраля

общество досуг город

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В День всех влюбленных "Аптекарский огород" в Москве подготовил специальную программу для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе сада.

"14 февраля, в рамках празднования Дня всех влюбленных, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдут мастер-классы по созданию открыток-валентинок из натуральных цветов и концерт "Джаз для влюбленных" в тропиках среди пальм и орхидей", – говорится в сообщении.

Зону мастер-классов организаторы оборудуют в холле оранжерейного комплекса. Принять участие можно будет до 20:00. В это же время в Субтропической оранжерее XVIII века начнется джазовый концерт.

"Ко Дню всех влюбленных Анастасия Лютова и Лютый Бэнд подготовили для тропиков "Аптекарского огорода" специальную программу. Музыканты расскажут о самом нерациональном чувстве посредством самой нерациональной музыки", – рассказали в ботаническом саду.

Посетителям разрешат посетить фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима", а для перерыва подойдет местный фудкорт.

Неделю назад в Москве представили художественную выставку о влюбленных, переживших холокост.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика