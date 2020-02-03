Открытки из цветов научат делать в "Аптекарском огороде" 14 февраля

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В День всех влюбленных "Аптекарский огород" в Москве подготовил специальную программу для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе сада.

"14 февраля, в рамках празднования Дня всех влюбленных, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдут мастер-классы по созданию открыток-валентинок из натуральных цветов и концерт "Джаз для влюбленных" в тропиках среди пальм и орхидей", – говорится в сообщении.

Зону мастер-классов организаторы оборудуют в холле оранжерейного комплекса. Принять участие можно будет до 20:00. В это же время в Субтропической оранжерее XVIII века начнется джазовый концерт.

"Ко Дню всех влюбленных Анастасия Лютова и Лютый Бэнд подготовили для тропиков "Аптекарского огорода" специальную программу. Музыканты расскажут о самом нерациональном чувстве посредством самой нерациональной музыки", – рассказали в ботаническом саду.

Посетителям разрешат посетить фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима", а для перерыва подойдет местный фудкорт.

Неделю назад в Москве представили художественную выставку о влюбленных, переживших холокост.

