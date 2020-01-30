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Культура

30 января, 20:08

Москвичей приглашают на "Первое свидание" в Театр МДМ

город досуг культура

Фото: Юрий Богомаз

Москвичей приглашают на самый массовый speed dating (вечеринки в формате мини-свиданий. – Прим. ред.) столицы по мотивам мюзикла "Первое свидание", который пройдет в Театре МДМ 2 февраля.

Уточняется, что гостями вечеринки станут популярные актеры и блогеры. Всем гостям предстоит попробовать на себе формат быстрых свиданий. Мужчинам в этом поможет известная сеть барбершопов, для девушек будет работать бьюти-бар. Кроме того, посетителей будет ждать винное казино и выступления артистов мюзикла.

Как рассказал театральный продюсер Дмитрий Богачев, мюзикл адресован людям, которые уже испытали ощущения первой встречи.

"Им будет приятно и весело вспомнить и, может быть, еще раз пережить то, как это было. Но прежде всего, мюзикл для тех, кому все это еще предстоит испытать: многое из увиденного может пригодиться гостям нашей вечеринки", – отметил он.

Участие в мероприятии бесплатное, однако необходима предварительная регистрация. Возрастной ценз: 18+.

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