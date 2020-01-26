Борщи с интимом или путь к замужеству: зачем жители Москвы совместно арендуют квартиры

В Москве начали сдавать квартиры одиноким мужчинам и женщинам для создания семьи. Хотя и без этой услуги люди вступают в разные формы отношений, арендуя совместно жилье. Когда одни в открытую предлагают делить "кров, хлеб и секс", другие из простых соседей превращаются в законных супругов и создают счастливые семьи. Рассказываем, зачем жители столицы ищут себе партнера для совместной аренды квартиры и почему в огромном мегаполисе такой изощренный метод превратился в способ знакомства.

"Разделим квартиру и секс поровну"

"Ищу женщину на подселение: возраст – от 20 до 35 лет, рост – до 175 сантиметров. Проживать будем совместно и всячески друг друга поддерживать в этом большом, одиноком городе", – разместил на днях объявление в соцсетях 23-летний Сергей Федосюк. Под "взаимной поддержкой" мужчина подразумевает как разделение поровну арендной платы и домашних обязанностей, так и регулярные интимные отношения.





Сергей Федосюк Не вижу никаких препятствий в большом городе жить с женщиной, спать с ней в одной постели и есть с одного стола. Как говорили в старину, делить кров, хлеб и секс.

Сергей приехал в столицу два года назад, сначала работал барменом, а недавно перешел в fashion-индустрию. Снимать однокомнатную квартиру в Крылатском за 37 тысяч рублей стало не очень выгодно с экономической точки зрения, поэтому Сергей решил наладить "партнерские отношения" с девушкой, разделив с ней арендную плату, а заодно и скрасив одинокие вечера.

По словам мужчины, на объявление откликнулись в основном женщины от 28–30 лет и старше, которые уже построили карьеру и готовы пойти на такой жилищный эксперимент. Уже в первые сутки Сергею, по его словам, написали 12 претенденток (правда, он не согласился поделиться с нами контактами хотя бы одной из них для подтверждения информации на анонимных условиях). Из тех, кто написал Сергею в ответ, половина отпала после разговора с ним по телефону и обсуждения деталей. Одни девушки в гневе бросали трубки, другие просто отключали телефон.





Сергей Федосюк Я не могу ее содержать. У меня есть определенные условия, которые я проговорил всем заинтересованным девушкам, написавшим мне сообщения. Многим нравится такая смелость, и они тоже хотят эксперимента.

Решение так открыто заявить о своем "партнерском предложении" Сергей принял после того, как понял, что "на рынке жилья очень много завуалированных сообщений, где мужчины или женщины пишут о возможности предоставления секс-услуг и желании их приобрести, но скрыто". Он задался вопросом, почему мужчина не может прямо написать то, что он хочет? И разместил объявление, желая увидеть реакцию москвичей.



Видео: предоставлено героем материала



Сергей Федосюк Такая открытость людей пугает. Наше общество думает, что это реально прикол. Сам эксперимент показал, на каком уровне общество застряло. Хотя есть и заинтересованные люди.

Реакция последовала незамедлительно. Под провокационным постом стали появляться недоуменные и гневные комментарии, а во многих сообществах объявление просто удалили модераторы. Некоторые думали, что это шутка или пранк, другие аргументировали блокировку нарушением прав сообщества или попыткой обмана. Сергею приходилось связываться с модераторами и объяснять, что это не шутка и что в его сообщении нет оскорблений в чей-либо адрес. В некоторых случаях его пост восстанавливали.

По мнению Сергея, в таком сожительстве даже больше заинтересованы женщины, но такие откровенные условия их пугают. При этом некоторые девушки под зовом инстинкта ломают себя и готовы измениться. Для таких кандидаток, желающих разделить уютную однушку с Сергеем, будет организовано личное собеседование. Главные критерии: внешний вид и готовность к экспериментам.

Любопытно, но Сергей не считает, что такое партнерство может перерасти в настоящие отношения. И когда он встретит настоящую любовь, своей половинке об этом опыте рассказывать не будет: "Логичным и правильным будет скрывать тему предыдущих отношений. Девочкам нужно знать только хорошее, чтобы не портить себе нервы", – заключает Сергей.

"Женильная карма"

Если Сергей пока еще пытается найти идеальную кандидатуру, соответствующую всем его требованиям, жительница столицы Ольга уже успела сменить пять квартир, успешно выйти замуж за соседа и родить ребенка.



Фото: предоставлено героиней материала

Приехав в Москву 15 лет назад, женщина познала все прелести жизни на съемных квартирах. Соседями Ольги в разных местах были представители обоих полов. Для нее не имело значения, кто живет в соседних комнатах, женщина или мужчина: главное, чтобы человек был хороший и ему можно было доверять. С учетом частых командировок Ольга также хотела быть уверенной в том, что можно спокойно оставить свои вещи на время отсутствия.

Какой-то период жизни женщина провела в трехкомнатной квартире на "Полежаевской", где в двух соседних комнатах проживали по одному мужчине. "Я по этому поводу не комплексую и мужчин абсолютно не опасалась. Мне нужна была комната, спокойствие и приемлемая цена. Посмотрев на соседей, я поняла, что смогу с ними прекрасно ладить", – говорит Ольга.

При этом удивительным образом всегда складывалось так, что все, с кем соседствовала Ольга, в итоге выходили замуж или женились.





Ольга У меня странная карма: все, кто со мной поживет, – сразу замуж. А каждый молодой человек, с кем я встречалась, на второе свидание предлагал мне вместе жить. Не жениться, а именно вместе жить.

Так нашли свои вторые половинки три бывшие соседки и оба соседа с "Полежаевской". Тогда Ольге пришлось снова искать жилье. Пятым местом временного пребывания стала двушка у метро "Юго-Западная". В соседней комнате жил одинокий мужчина, у которого за спиной было уже два брака, и он не искал новых отношений. Ольга тоже ни на что не рассчитывала, но уже через три месяца после ее переезда соседские разговоры начали перерастать в нечто более серьезное.



Фото: depositphotos/ SashaKhalabuzar

Никаких свиданий при свечах и букетно-конфетного периода у новоиспеченных соседей не было. Жизнь просто плавно перетекла в семейную. Через пять лет супруги купили свою квартиру, а потом у них родился ребенок. При этом со всеми предыдущими соседями Ольга осталась в хороших отношениях, они теперь дружат семьями, встречаются и иногда подшучивают над "женильно-квартирной кармой".

Найдя свое семейное счастье с соседом, Ольга считает, что специально организовать такой исход событий невозможно и идея со съемом жилья для создания семьи обречена на провал.





Ольга Я много раз жила по соседству с мужчинами и могу сказать, что или искра есть, или нет. Насильно соединять достаточно глупо. Это неудобно и никому не нужно по большому счету.

Вариант "партнерского сожительства", предлагаемый Сергеем, она также считает неуместным, однако возможным, в случае если "женщине нужно подправить свою физиологию", то есть найти интимные отношения. "Некоторые для этого на юг ездят. Это как Макдоналдс – все под рукой", – улыбается Ольга.

Мегаполис одиноких

Фото: depositphotos/ massonforstock

В совместной аренде квартир, несомненно, есть один большой плюс – экономия средств. Если за среднюю московскую однушку не очень далеко от центра один человек заплатит 40–60 тысяч рублей, то за аренду двушки с соседом можно платить за комнату в полтора раза меньше, при этом жить ближе к центру. Однако в последнее время жители столицы не просто хотят сэкономить, арендуя жилье с другими, но зачастую таким образом ищут новые знакомства, общение и, возможно, свою любовь.





Заур Мутузов администратор группы в Facebook по аренде квартир в Москве Смешанное соседство (мужчины и женщины) обычно в больших, дорогих квартирах в центре. Это творческие личности и занятые работой люди. Для них не имеет значения, с кем жить.

При этом, если сдается комната в трешке, где в двух других комнатах проживают мужчины, количество желающих заехать туда девушек просто зашкаливает. Также в группах по поиску жилья бывают "волшебные" комнаты, откуда все предыдущие квартиросъемщицы съезжают и выходят замуж. "За такие комнаты обычно борьба", – говорит администратор группы в Facebook по аренде квартир в Москве Заур Мутузов.



Психоаналитик Ольга Кузнецова связывает эту тенденцию с тем, что в наше время, особенно в мегаполисах, существует огромная проблема найти себе партнера. "Проблема одиночества и создания пар стоит остро. Любому психически здоровому человеку нужен другой человек. Поэтому, например, предложение о съеме жилья для создания семьи – это хороший способ, чтобы попробовать", – говорит эксперт.





Ольга Кузнецова психоаналитик Никто никому ничего не обещает, у всех будет по-разному. Но если не пробовать, мы никогда не узнаем. Конечно, такой опыт совместного проживания может быть и травмирующим, но может иметь и хороший конец.

Другое дело, когда мужчина предлагает женщине делить все поровну, включая аренду квартиры и секс, но без каких-либо обязательств. "C одной стороны, девушка тоже может искать не только любовь, но и секс. Как и мужчина. Тогда это предложение вполне релевантно, – говорит психоаналитик Кузнецова. – Но если девушка думает, что здесь может быть какое-то романтическое продолжение, то, наверное, это довольно наивно".

Эксперт отмечает, что существует и другой аспект вопроса: современные мужчины зачастую боятся ответственности, поэтому делают такие смелые с их точки зрения предложения.





Ольга Кузнецова психоаналитик С одной стороны, он не хочет жить один, с другой, он не хочет никаких обязательств от партнера. Я думаю, что это бич многих мужчин современности, они очень боятся ответственности, поэтому предлагают такой вариант.

Кроме того, в данной ситуации у мужчины может быть глубинный страх женщин и страх быть отверженным, поэтому ему легче договориться с женщиной на понятных условиях, бартерных. Внутри может быть бессознательный запрос на отношения, но человек этого просто не понимает и оставляет за собой свободу действий.

Говорят, большой город провоцирует на одиночество. Жители мегаполиса нередко страдают от дефицита настоящей дружбы и серьезных отношений, жалуясь, что знакомство с ними чаще используют в качестве полезных связей. Чем больше лиц ежедневно мелькает перед жителем столицы по дороге от дома до работы, тем больше он тянется обратно в свой уютный уголок, к своим людям. И зачастую "своими" в этом случае становятся обычные соседи, душевный разговор за чашкой чая с которыми согревает больше, чем мимолетный звонок с лучшим, но живущим за МКАД другом.