Квартиры для создания семьи начали сдавать в Москве

В Москве начали сдавать комнаты одиноким для построения семьи

На столичном рынке аренды жилья появилась новая услуга. Теперь одинокие люди могут снять квартиру для построения семьи. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Подобных предложений на рынке достаточно мало – около 1%, поэтому говорить обо всех нюансах пока трудно. Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова считает, что в будущем такие сделки будут оформляться договором, где будут указаны обязательства сторон на срок знакомства.

По словам руководителя агентства "НДВ – супермаркет недвижимости" Елены Мищенко, вариант аренды жилья для создания семьи подойдет людям среднего возраста, которые имеют стабильный доход.

"Молодежь снимает совместно с целью экономии квартиры. Более зрелые люди снимают по интересам, чтобы жить в своем круге, чтобы общаться с людьми себе подобными и вместе проводить время", – отметила она.

При этом комнаты в таких квартирах будут дороже обычных. Комнаты "по интересам" уже давно пользуются популярностью в Европе, однако в России такой формат может не прижиться.

"Я мало в это верю, потому что Россия остается традиционной страной с определенными устоями. Это больше похоже на некие студенческие истории", – заключил директор компании Knight Fran Андрей Соловьев.

Ранее аналитики спрогнозировали, что первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное – на 6%. Стоимость жилья будет увеличиваться из-за перехода на эскроу-счета, снижения объемов предложения и ипотечных ставок.

