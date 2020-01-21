Эксперт оценил идею создать организации по обучению мужчин отцовству и семьеведению

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Создание общественных организаций по обучению мужчин отцовству и семьеведению необходимы, но для этого нужна тщательная методологическая разработка на основе глобального анализа. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил исполнительный директор межрегиональной общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов, комментируя инициативу замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елены Вторыгиной.

"Но мужчины учиться не любят, им нужна прикладная наука, которая сразу вводит в курс ответственного и вовлеченного отцовства путем практических занятий. Чтобы, выходя с этих курсов, они могли сразу окунаться в практику. Теория просто надоела за те годы обучения в школе и университете", – сказал эксперт.





Юрий Соленов исполнительный директор межрегиональной общественной организации "Союз отцов" Создание таких общественных организаций зависит от многих обстоятельств, которые упираются и в проблемы мегаполиса, где трансформировалась семья, и от каких-то национальных традиций в субъектах страны, географических особенностей. Вот такие общественные организации были бы полезны, у которых был бы тщательный подход, который бы рассматривал все региональные особенности.

Также, по мнению Соленова, важно обучать отцовству и семьеведению со школьных лет. "Чтобы на каких-то факультативах дети могли бы наряду с профессиональными и общеобразовательными навыками получить семейные. Для этого нужно привлекать в обучающий процесс профессионалов", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина из "Единой России" предложила создавать общественные организации по обучению мужчин отцовству и семьеведению.

"Нет же ни в институтах, ни в школах у нас семьеведения. Влюбился, женился, ребенок родился – и он (мужчина) понятия не имеет, куда бежать. У него одна задача – прокормить хотя бы", – сказала депутат.

Вторыгина отметила, что такие общественные организации существуют во многих субъектах Федерации, они занимаются обучением молодых ребят.

Парламентарий не исключила, что в будущем вопросы поддержки отцов будут обсуждаться на законодательном уровне. "С мужчинами нужно взаимодействовать серьезно. Мы пока не говорим о законодательной инициативе, но думаю, что в это может вылиться", – полагает она.



Соболева Илона