Влюбленные сделали татуировки с датой свадьбы и перенесли ее из-за COVID-19

Фото: facebook.com/francy.donald

Жених и невеста из ирландского Белфаста в преддверии своей свадьбы набили татуировку с датой венчания, однако перенесли его из-за коронавируса. Об этом сообщает The Mirror.

26-летний Фрэнсис Дональд и 24-летняя Фионнуала Керни встречаются с первого курса университета. В декабре 2017 года Фрэнсис сделал девушке предложение. Свадьба была назначена на 16 октября 2020 года.

Когда они отдыхали в Турции летом 2019 года, они решили сделать парную татуировку с датой их свадьбы. Изображение было выполнено римскими цифрами.

Однако в апреле 2020 года они узнали, что провести церемонию не удастся, поскольку отель, в котором планировалось мероприятие, отменил его из-за пандемии коронавируса. Теперь свадьба состоится лишь в апреле 2021 года, а сейчас пара подыскивает варианты памятного события, которое можно совершить в указанную на тату дату.

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